PS4-Hit Ghost of Tsushima bringt kostenlosen Koop-Modus – Spieler sind begeistert

Welche Probleme gab es? Nachdem das Update online gegangen war, berichteten Spieler auf Twitter über einen Fehler, der den Download des neuen DLCs unmöglich machte. Das PSN-Menü gab den Fehler „There is no Content“ raus.

Ich sitze hier ernsthaft und bin erstaunt darüber, wie zum F*** das [der DLC] völlig kostenlos ist. Es bietet so viel mehr, als ich erwartet hatte. Ganz ehrlich, ich hätte absolut keine Probleme 15 $ oder so dafür auszugeben. Es ist toll.

Weitere Kommentare in dem Thread und in anderen Threads auf reddit loben SuckerPunch als einen der besten Entwickler und bedanken sich für den kostenlosen DLC. Einige Spieler sind überrascht, wie viel neuer Content in einem komplett kostenlosen DLC steckt.

Ihr dankt uns? Nein, WIR danken euch für ein so großartiges Spiel! Unglaubliche Entwickler! SuckerPunch, ihr seid super! Ich werden dieses Wochenende auf meinem Sofe feststecken und Ghost of Tsushima spielen!

Was sagen die Spieler? Auf reddit und Social Media sind viele Spieler begeistert von dem Update. In dem Release-Thread zum DLC auf reddit bedankten sich die Entwickler bei ihren Fans für die Unterstützung und erhielten viele warme Worte als Antwort.

Jede Klasse sammelt während der Missionen EXP, die ihr nutzen könnt, um neue Techniken und kosmetische Items freizuschalten. Wenn ihr also im Koop-Modus von Ghost of Tsushima unterwegs seid, dann versucht die Vorteile eurer Klasse auszuschöpfen, um den Wellen von Gegnern widerstehen zu können.

Welche Inhalte bietet das Update? Das neueste kostenlose Update zu Ghost of Tsushima bringt einiges an neuem Content ins Spiel. Das Legends-DLC wurde parallel zu dem eigentlichen Spiel entwickelt und soll laut den Entwicklern spezifisch um den Koop-Aspekt aufgebaut sein.

Das beliebte PS4-Spiel Ghost of Tsushima hat am 16. Oktober ein kostenloses Update erhalten. Trotz einiger Download-Probleme freuen sich viele Spieler über den DLC.

