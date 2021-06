Sony 4K-TV mit HDMI 2.1, 120 Hz & Co. zum neuen Tiefstpreis bei Saturn

In Bild und Ton ist der Sony KD-65XH9005 in seiner Preisklasse kaum zu schlagen. Da treffen überdurchschnittliche Maximalhelligkeit, sehr hoher Kontrast und natürliche Farben aufeinander, der Ton ist angenehm unspektakulär mit guter Sprachverständlichkeit. Bei der Bedienung gefallen viele gute Lösungen wie das praktische Schnell-Menü, es irritieren aber auch unvermittelt auf- und zuklappende Fenster. Gut: Sony reichert das Android-Betriebssystem um Apple TV, AirPlay und HomeKit an.

So gut ist der Preis: Saturn.de bietet den Fernseher aktuell mit 11 Prozent Rabatt beim Bestellvorgang für nur 879,32 Euro statt 988 Euro an.

