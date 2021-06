82-Zoll-TV von Samsung mit Geschenk zum Tiefstpreis bei Mediamarkt.de

Samsung packt in den TU8079 wirklich nahezu alles rein, was sich Fernsehzuschauer wünschen. USB-Aufnahmefunktion und Kopfhörerausgang sind die wenigen Ausstattungslücken. Die große App-Auswahl, das durchdachte Bedienkonzept und viele praktische Extras bis hin zum schönen Ambient-Mode fielen dagegen positiv im Test auf. Das gilt auch für die Kerndisziplinen Bild- und Tonqualität. Mit dem Klang kann man gut leben, das natürliche Bild mit toller Schärfe und guter Farbabstimmung gehört zum Besten dieser Preisklasse.

Mit an Bord sind auch diverse Smart-TV-Funktionen, darunter verschiedene Streaming-Apps, Sprachsteuerung, HbbTV und einen Modus zur Latenzreduzierung für Spieler in Form von ALLM.

So gut ist der Preis: Samsungs TV-Modell GU82TU8079 gibt es bei Mediamarkt.de aktuell für nur 1.199 Euro statt 1.899 Euro UVP und damit so günstig wie noch nie laut Preisvergleich.

