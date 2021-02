Im PlayStation Store gibt es regelmäßig gute Angebote für Gamer. Aktuell bekommt ihr einige gute Shooter für unter 20 Euro. Welche das sind und warum sie so gut sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist das für ein Sale? In regelmäßigen Abständen gibt es im PlayStation Store eine Reihe starker Angebote für weniger als 20 Euro.

Wie lang gehen die Angebote? Die aktuellen Angebote im PS Store laufen bis zum 4. März 2021. Ihr habt also knapp 2 Wochen Zeit, euch die Angebote anzusehen.

BioShock: The Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: 2K, Irrational Games | Release-Datum: 16. September 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist BioShock: The Collection? Bei dieser Edition handelt es sich um die 3 Spiele der BioShock-Serie. Die BioShock-Spiele gelten mittlerweile als Klassiker unter den Shootern und bieten euch neben Shooter-Gameplay auch eine Prise Horror. Die Spiele sind extra für die aktuellen Konsolen auf 1080p und 60fps angepasst.

Darum lohnt sich das Spiel: Die BioShock-Spiele bieten für einen Shooter eine einzigartige Atmosphäre mit Horror-Elementen. Neben normalen Waffen könnt ihr auch zur Genmanipulation, sogenannten Plasmiden greifen, um Gegner beispielsweise in Flammen aufgehen zu lassen. Während man sich in Teil 1 und 2 durch die Unterwasserstadt Rapture ballert, erkundet man im dritten Spiel die fliegende Stadt Columbia.

Die fliegende Stadt Columbia bereist ihr im dritten BioShock-Spiel.

Das ist weniger gelungen: Während die ersten beiden Spiele in Rapture vor allem auf die Kombination aus Shooter- und Actionelementen setzen, merkt man Teil 3 an, dass hier der Shooter deutlich stärker im Vordergrund steht. Wer die Spiele bisher auf dem PC gespielt hat, wird enttäuscht sein, denn außer grafischen Anpassungen für die Konsolen hat sich nicht viel geändert. Schade ist ebenfalls, dass es Audiokommentare der Entwickler nur für Teil 1 gibt.

Tipp: Scheut ihr euch vor Gewalt: In keinem der BioShock-Spiele geht es gerade zimperlich zu.

Für wen lohnt sich BioShock: The Collection? Die BioShock-Spiele gehören auch heute noch erzählerisch zum Besten, was es im Shooter-Bereich gibt. In ihrer modernen Form lohnen sie sich für jeden, der die Spiele auf der PlayStation 4 spielen will. Auch der neue Schwierigkeitsgrad dürfte Spieler noch länger bei Laune halten.

Pro einzigartige Atmosphäre

(auch im deutschen) großartige Vertonung

Rapture und Columbia auf ihre eigene Art sehr beeindruckend

Shooter-Gameplay mit zusätzlichen, coolen Fähigkeiten Contra nur grafische Anpassungen, keine zusätzlichen Inhalte

Audio-Kommentare nur für BioShock 1 verfügbar

Brutalität nicht jedermanns Sache

Wo kann man BioShock: The Collection kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot. In der Collection sind alle drei Spiele und alle Einzelspieler-DLCs enthalten.

BioShock: The Collection im PS Store für 9,99 € ( 49,99 € ), ihr spart 80 %.

Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION

Genre: Shooter | Entwickler: Rebellion | Release-Datum: 26. Juni 2014 | Modell: Buy-to-Play

Was ist Sniper Elite 3? Sniper Elite 3 ist ein Spiel aus der beliebten Shooter-Reihe von Entwickler Rebellion. Als Spion Karl Fairburne geht es gegen Truppen der Achsenmächte in Nordafrika. Diese wollen eine Superwaffe bauen, was Fairburne verhindern will. Die linearen Level des Vorgängers weichen großräumigen Gebieten, die mehrere Vorgehensweisen anbieten.

Darum lohnt sich das Spiel: Der Shooter setzt auf stimmungsvolle Wüsten-Panoramen und großräumige Areale, in denen man als Spieler unterwegs ist. Die offenen Gebiete bieten viele Möglichkeiten, eine Mission anzugehen und wie man gezielt seine Gegner ausschaltet. Daneben bietet das Spiel eine gelungene Schussmechanik und außerdem ist es möglich, die Kampagne im Koop zu spielen.

In Sniper Elite 3 seid ihr in der nordafrikanischen Wüste unterwegs.

Das ist weniger gelungen: Die KI im Spiel schwankt stark. Manchmal scheint sie zu wissen, wo man sich befindet, ein anderes Mal ist sie völlig ahnungslos. Auch die Abwechslung zwischen den Missionen könnte größer und besser sein. Der Nahkampf ist außerdem zu stark, denn während man mit Fernkampfwaffen mehrere Treffer braucht, reicht ein gezielter Nahkampftreffer.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem Shooter, wo vorsichtiges Vorgehen belohnt wird und der außerdem einen netten Koop bietet, dann solltet ihr euch Sniper Elite 3 ansehen.

Pro stimmungsvolle Wüsten-Panoramen

Kampagne im Koop möglich

gelungene Schussmechanik

große Räume und offene Areale

viele Optionen, den Gegner zu besiegen Contra stark schwankende KI-Qualität

zu starker Nahkampf

Abwechslung im Missionsdesign

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Sniper Elite 3 Ultimate im PS Store für 7,99 ( 39,99 € ), ihr spart 80 %.

Borderlands: The Handsome Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Gearbox | Release-Datum: 27. März 2015 | Modell: Buy2Play

Was ist Borderlands: The Handsome Collection? Die Borderlands-Sammlung vereint Borderlands 2 sowie Borderlands: The Pre-Sequel inklusive aller bisher erschienenen Zusatzinhalte beider Spiele in einem Bundle. Der wichtigste Unterschied zu den einzelnen Spielen ist die technische Überarbeitung.

Darum lohnt sich das Spiel: Solltet ihr noch keines der beiden Spiele gespielt haben, bekommt ihr hier zu einem fairen Preis sowohl Borderlands 2 als auch Borderlands: The Pre-Sequel. Auf der PS4 und PS5 profitieren die Spiele vor allem von einer besseren Performance und einer höheren Auflösung.

Cool ist der erweiterte Offline-Koop-Modus, denn jetzt könnt ihr euch mit bis zu vier Spielern gleichzeitig in die Gefechte auf Pandora stürzen. Der Vier-Spieler-Splitscreen-Modus macht großen Spaß und es ist eine Freude, sich über die Oberfläche von Pandora zu ballern.

Das ist weniger gelungen: Schade ist, dass Teil 1 nicht in der Sammlung enthalten ist. Zwar laufen beide Spiele bei Full-HD konstant mit 60 FPS, dennoch ist die technische Qualität schwankend. Es gibt nachladende Texturen und das Spiel hat bei schnellen Bewegungen mit Tearing (zerreißende Texturen) zu kämpfen. Sobald vier Spieler an der gleichen Konsole zocken, bricht die Framerate auch deutlich ein.

Pro Solo auf Full-HD stabile 60 FPS

erweiterter Koop-Modus

verbesserte Performance

actionreiche und spaßige Gefechte

jede Menge sammelbarer Kram Contra wenig optische Verbesserungen

Borderlands 1 nicht enthalten

nachladende Texturen und Tearing

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Borderlands: The Handsome Collection im PS Store für 13,19 € ( 39,99 € ), ihr spart 67 %

Resident Evil 5

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 28. Juni 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist Resident Evil 5? Ihr schlüpft entweder in die Rolle des Protagonisten Chris Redfield oder in die Rolle seiner Partnerin Sheva Alomar. Im Spiel reist ihr nach Afrika, um einen Waffenhändler ausfindig zu machen. Dabei schießt ihr euch durch Horden von Zombies, besteht Bosskämpfe und müsst Quicktime-Events überstehen. Das Spiel könnt ihr übrigens auch komplett im Koop durchzocken.

Darum lohnt sich das Spiel: Das Spiel bietet euch eine spannende, dicht erzählte Geschichte mit interessanten Figuren und starken Sprechern. Rund 15 Stunden Spielzeit bietet euch der 5. Teil der Serie.

Die Actioneinlagen machen Spaß und setzen auf ein hohes Tempo. Die Gegner-KI agiert meistens clever genug und die Steuerung ist ebenfalls präzise.

Tipp: Das Spiel setzt auf einen hohen Gewaltgrad: Mögt ihr keine Horror-Elemente, Schockeffekte oder jede Menge Pixelblut, dann solltet ihr euch das Spiel nicht ansehen.

Das ist weniger gelungen: Der Gewaltgrad ist nicht jedermanns Geschmack. Der Schwierigkeitsgrad ist außerdem schwankend und ab der Mitte verliert die Geschichte etwas an Fahrt. Auch das Ende wirkt sehr plötzlich und ist nach 15 Stunden Spielzeit unbefriedigend.

Pro schnelle, actionreiche Geschichte

interessante Charaktere

15 Stunden Spielzeit

präzise Steuerung Contra Schwankender Schwierigkeitsgrad

die Geschichte verliert in der Mitte an Fahrt

abruptes und wenig befriedigendes Ende

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Resident Evil 5 im PS Store für 7,99 ( 19,99 € ), ihr spart 60 %.

Battlefield 1

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Dice | Release-Datum: 21. Oktober 2016 | Modell: Buy-to-play

Was ist Battlefield 1? Battlefield 1 ist ein Ego-Shooter aus der beliebten Battlefield-Reihe von Electronic Arts. Das Szenario des Spiels ist der Erste Weltkrieg. Es bietet neben den bekannten Schützengräben auch malerische Orte wie die italienischen Alpen oder die Wüste Nordafrikas. Neben einer Einzelspielerkampagne setzt das Spiel vor allem auf die bekannten, groß angelegten Multiplayer-Gefechte der Battlefield-Serie.

Darum lohnt sich das Spiel: Neben einer rund 6-stündigen Einzelspieler-Kampagne setzt das Spiel vor allem auf die beliebten Mehrspieler-Modi. Und wer von euch schon einmal ein Spiel der Battlefield-Serie gespielt hat, wird sich auch hier schnell zurechtfinden.

Man spielt in Vierer-Gruppen (Squads) auf Servern mit bis zu 64 Spielern. Neben Fahrzeugen wie Panzern und Flugzeugen, könnt ihr auch mit Pferden in die Schlacht reiten oder auf dem Wasser Großkampfschiffe befehligen – das alles in einer zerstörbaren Umgebung.

Und auch heute lohnt sich das Spiel noch. Zwar gibt es mittlerweile keine Updates für Battlefield 1 mehr, die verschiedenen Modi und das Szenario können aber auch heute noch stundenlang unterhalten und sind in einem guten Zustand:

Battlefield 1: Lohnt sich der Shooter eigentlich noch?

Das ist weniger gelungen: Auf der PlayStation 4 stören vor allem die mitunter langen Ladezeiten den Spielfluss. Ebenfalls störend ist die unfassbar schlechte KI, die mehr zum Selbstmord neigt als sich wirklich sinnvoll beteiligt.

Pro großartiges Mittendrin-Gefühl auf den Schlachtfeldern

abwechslungsreiche Schauplätze

viele Fahrzeuge wie Flugzeuge, Panzer und sogar Schiffe

gute Online-Performance

viele verschiedene Waffen

Groß angelegte Gefechte Contra lange Ladezeiten

schwache Gegner-KI

zentrale Kriegsparteien wie Russland und Frankreich sind erst nachträglich ins Spiel gekommen

Wo kann man Battlefield 1 kaufen? Derzeit ist das Spiel im PS Store im Angebot:

Battlefield 1 im PS Store für 7,99 € ( 19,99 € ), ihr spart 60 %.

