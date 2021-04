An wen richtet sich der Monitor? Interessierten sollte grundsätzlich klar sein, dass ihr entsprechend Hardware braucht, um diesen Monitor wirklich betreiben zu können. Um die 240Hz bei voller Auflösung zu erreichen, braucht ihr mindestens eine RTX 2080 oder eine RTX 3080. Der Monitor richtet sich daher vor allem erst einmal an Enthusiasten.

Was ist besonders an der neuen Version? Vor allem bei der Helligkeit macht der neue Monitor einen großen Sprung nach vorn. Denn anstatt 10 Beleuchtungszonen soll der neue Monitor 2.048 Helligkeitszonen bieten. Damit soll die Beleuchtung des LED-Displays deutlich besser sein, kommt aber nicht an die pixelgenaue Helligkeitssteuerung von OLED-Displays heran.

