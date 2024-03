Der Preis der GeForce RTX 4070 Ti ist aktuell am Sinken und jetzt bekommt ihr die beliebte High-End-Grafikkarte günstig wie noch nie.

So gut ist das Angebot: Noch Anfang des Jahres gab es sie günstigstenfalls für 799 Euro und zuletzt war der Preis bei 729 Euro als jüngstem Meilenstein angekommen.

Diesen Tiefpreis unterbietet jetzt aber das Custom-Design KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer nochmals und so bekommt ihr die starke Grafikkarte bei Notebooksbilliger für aktuell nur noch 699 Euro . Da es sich um einen Black-Week-Aktionsartikel handelt, soll die Anzahl begrenzt sein.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell dabei noch nicht günstiger und es handelt sich aktuell auch um die günstigste ihrer Art. Ursprünglich war die RTX 4070 Ti Anfang 2023 für 899 Euro UVP an den Start gegangen.

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer im Test

Das bietet die KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer

Durch die zuletzt erschienene Super-Neuauflage wird die GeForce RTX 4070 Ti immer günstiger, aber ist in Sachen Perfomance natürlich weiterhin in etwa auf dem Niveau des ehemaligen Topmodells GeForce RTX 3090 Ti, während sie mit AMDs Radeon RX 7900 XT konkurriert.

Die Karte aus Nvidias High-End-Einstiegssegment bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei flüssigen Bildraten in WQHD- und meist auch UHD/4K-Auflösung.

Das Custom-Modell von KFA2 kommt bereits mit Übertaktung daher, bietet einen starken Triple-Fan-Kühler mit Backplate nebst 0dB-Zero-Fan-Modus und sogar eine RGB-Beleuchtung des Logos.

Die Fachseite Tweak PC hatte das KFA2-Modell im Test und fast durchweg gut bewertet:

Wer aktuell eine Grafikkarte mit allen neuen Features wie Raytracing und DLSS sucht und weniger als 1000 Euro ausgeben will, für den fallen GeForce 4080 und 4090 weg.

Zum Glück kann man unserer Meinung nach auch mit der KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer genauso viel Spaß haben und muss […] nicht ganz so tief in die Tasche greifen.