Die RTX 4070 Ti Super ist jetzt schon supergünstig im Angebot

Die RTX 4070 Ti Super ist wirklich ein Monstrum im derzeitigen Gaming-Zyklus. Nutzt das unglaubliche Angebot bei Mindfactory.

Die Super-Karten von Nvidia haben einen tadellosen Start hingelegt, vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor kurzem hat man für die normale RTX 4070 Ti noch 1000 Euro hingelegt. Bei guten Angeboten bezahlt ihr für die Superversion im Schnitt zwischen 800€ und 900€. Diese Karte besitzt viele Top-Eigenschaften, weswegen sie sich definitiv lohnt. Spart jetzt und zahlt nur 858€.

Die RTX 4070 Ti Super ist megastark

Mein Tipp vorweg an die Leser, die vielleicht von einer FHD-Auflösung zu einer WQHD- oder 4K-Auflösung wechseln wollen. Diese Karte ist äußerst stark, um locker etliche Spiele in 4K zu stemmen. Wahrscheinlich sogar zwei bis drei Jahre. Bedenkt aber den 16GB GDDR6X-Speicher.

Ja, derzeit ist dieser Speicher selbst für die meisten 4K-Spiele locker ausreichend. Wenn ihr aber anstrebt, euch ein System für sechs bis acht Jahre zu bauen, wäre ein schneller WQHD-Monitor die bessere Wahl. Letztendlich müsst ihr das selbst wissen. In diesem umfassenden Artikel erhaltet ihr einen Einblick, wie wichtig der Grafikspeicher ist. Unter anderem klopfen manche Spiele bereits bei 16GB an. Wenn ihr bereits einen 4K-Monitor mit hohen Bildraten besitzt, würde ich eher eine RTX 4090 für lange Zukunftssicherheit empfehlen.

Diese Karte besitzt einen beachtlichen GPU-Takt von 2340MHz. Dadurch bekommt ihr schnelle und flüssige Grafikdarstellungen serviert. Dank des 16GB GDDR6X-Speichers ist sie auch für Content-Erstellung und Projekte aller Art geeignet.

Diese Grafikkarte hat einiges auf dem Kasten

Mit einer Speicheranbindung von 256Bit bietet sie euch eine schnelle Datenübertragung zwischen der GPU und dem Speicher, was zu einer verbesserten Leistung und Reaktionsfähigkeit führt. Dies ist besonders wichtig für das Laden großer Dateien und Arbeiten mit komplexen Szenen in Spielen oder Anwendungen.

Mit einer Leistungsaufnahme von 285W ist ihr Stromverbrauch sogar niedriger als der meiner RTX 3090, wodurch sie trotz ihrer Stärke ziemlich effizient ist. Es ist immer wichtig sicherzustellen, dass das Netzteil des Systems ausreichend dimensioniert ist, um die Grafikkarte ordnungsgemäß zu betreiben. Vergesst das besser nicht!

Schnittstelle: PCIe 4.0 x16 GPU Anzahl: Single GPU GPU Takt: 2340MHz Shader Model: 6.7 Anzahl der Streamprozessoren: 8448 Einheiten Fertigungsprozess: 5nm Sie besitzt beachtliche Werte

Unzählige Superangebote

