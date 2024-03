Massive Grafikpower zum kleinen Preis: Diese WQHD-Grafikkarte von AMD war noch nie so günstig wie jetzt

Schnappt euch jetzt bei Mindfactory ein Custom Modell der WQHD-Grafikkarte AMD Radeon RX 6800 von XFX zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming aktuell nur noch 377€.

Das ist der beste Preis, für den die Grafikkarte jemals zu haben war. Erst Ende Februar war der Preis zum ersten Mal überhaupt unter die Marke von 400€ gefallen. (Quelle Preisvergleich: geizhals.de)

AMD Radeon RX 6800: WQHD-Grafikkarte im Angebot

Die goldene Mitte: WQHD ist für viele Spieler der perfekte Kompromiss aus Full-HD und 4K. Auf der einen Seite ist die Auflösung merklich höher als bei FHD, andererseits ist 4K-fähige Hardware deutlich teurer als die für WQHD. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so in der Mittelklasse am besten.

Die Grafikkarte ist schlicht gehalten und sieht dennoch schick aus.

Zudem fällt der Unterschied gerade bei Monitoren mit Größen von bis zu 27 oder 32 Zoll relativ gering aus. Auf großen Bildschirmen wie Fernsehern lohnt sich 4K einfach mehr, weil man es auch sehen kann. Zu guter Letzt erreicht ihr in den niedrigeren Auflösungen auch deutlich leichter hohe Framerates. 4K-Auflösung bringt euch letztlich nur wenig, wenn ihr dann bei niedrigen Details trotzdem nur gerade so 30 FPS erreicht.

Hier kommt die AMD Radeon RX 6800 ins Spiel: Die Grafikkarte liefert auch bei aktuellen Spielen richtig gute Ergebnisse bei WQHD und Full-HD. Mit ein paar Abstrichen könnt ihr eure Lieblingsspiele übrigens auch mit dieser Grafikkarte in 4K genießen. Moderne Spielereien wie Raytracing sind darüber hinaus ebenfalls möglich. Die Leistung der RX 6800 ist in etwa mit der Performance der NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vergleichbar.

Die technischen Details:

Boost-Takt 1850-2105MHz Speicher 16GB GDDR6, 256bit, 16Gbps, 2000MHz, 512GB/​s Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 105mm + 90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Abmessungen 340x130x52mm (LxBxH)

