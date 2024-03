5G, 120Hz und AMOLED: Das ungeschlagene Preis-Leistungs-Handy von Xiaomi ist nochmal günstiger zu haben!

Erst im Januar berichteten wir über das Erscheinen des Xiaomi Redmi Note 13 und waren wieder einmal erstaunt, wie günstig hier ein leistungsstarkes Smartphone angeboten wird und nun ist es schon fast 100€ günstiger im Angebot.

Xiaomi hat sich in den letzten Jahren auch auf dem europäischen Markt eine beeindruckende Position im Smartphone-Segment erarbeitet. Der chinesische Elektronikhersteller kann vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis problemlos mit etablierten Größen wie Samsung und Co. mithalten und hat gerade in diesem Bereich die Nase vorn.

Das 5G-Modell des Redmi Note 13 und viele weitere Handys, Tablets und mehr gibt es jetzt während der Android Week bei MediaMarkt reduziert zu schnappen.

120Hz und farbenfrohes AMOLED für ein bisschen mehr als 200€

Das Xiaomi Redmi Note 13 verfügt über ein beeindruckendes 6,67 Zoll-AMOLED-Display mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Mit seiner gestochen scharfen Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln bietet es eine herausragende Detailgenauigkeit, die keine Wünsche offen lässt.

Für das Displayglas setzt Xiaomi erneut auf den Branchenexperten Gorilla Glass, der dafür bekannt ist, extrem widerstandsfähiges Glas herzustellen, das zuverlässig vor Kratzern schützt.

Das Display ist nicht nur sehr robust, sondern auch hell und ordentlich farbenfroh.

Unter der Haube des Xiaomi Redmi Note 13 arbeitet ein leistungsstarker MediaTek Dimensity 6080-Prozessor, der auch bei der Nutzung mehrerer Apps gleichzeitig und beim Gaming eine beeindruckende Leistung bietet.

Mit einem internen Speicher von 256 GB ist auch genügend Platz vorhanden, um zahlreiche Fotos mit der hochauflösenden 108-Megapixel-Dreifachkamera aufzunehmen. Diesen könnt ihr zusätzlich um bis zu 1TB per microSD-Karte erweitern.

Für nur 229€ lässt das Xiaomi Redmi Note 13 keine Wünsche offen und ihr bekommt meiner Meinung nach sogar mehr als der Preis vermuten lässt. Schnappt euch den Preis-Leistungs-Champion oder eines der vielen anderen Android Produkte jetzt im großen Android Sale bei MediaMarkt.