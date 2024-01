GeForce RTX 4070 Ti zum Tiefpreis: Holt euch diese starke Custom-Grafikkarte günstig wie nie

Die GeForce RTX 4070 Ti ist aktuell günstig im Angebot zu haben und das angebotene Custom-Modell der Grafikkarte erreicht einen neuen Tiefpreis.

So gut ist der Preis: Bei Notebooksbilliger gibt es die KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer derzeit zum Preis von nur 799 Euro zuzüglich Versandkosten.

Laut Preisvergleichsseiten lag der Preis zuletzt bei rund 860 Euro. Andere Händler starten aktuell erst ab rund 830 Euro. Zudem handelt es sich aktuell auch um die günstigste RTX 4070 Ti überhaupt.

Das bietet die KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer

Die Anfang 2023 von Nvidia vorgestellte GeForce RTX 4070 Ti kommt in Sachen Perfomance fast an das ehemalige Topmodell GeForce RTX 3090 Ti aus der Vorgängergeneration heran und tritt gegen AMDs Radeon RX 7900 XT an.

Dabei bietet die Karte aus dem gehobenen Mittelklassebereich genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei flüssigen Bildraten in WQHD- und meist auch UHD/4K-Auflösung.

Das Custom-Modell von KFA2 setzt derweil auf Übertaktung ab Werk, einen starken Triple-Fan-Kühler mit Backplate und 0dB-Zero-Fan-Modus sowie eine RGB-Beleuchtung des Logos.

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer zum Tiefpreis bei Notebooksbilliger

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer im Test

Die Fachseite Tweak PC hatte das Custom-Modell von KFA2 auf dem Prüfstand und ohne viel Kritik für gut befunden:

Wer aktuell eine Grafikkarte mit allen neuen Features wie Raytracing und DLSS sucht und weniger als 1000 Euro ausgeben will, für den fallen GeForce 4080 und 4090 weg. Zum Glück kann man unserer Meinung nach auch mit der KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer genauso viel Spaß haben und muss […] nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Tweakpc.de

Pro Sehr gute Performance bis hin zu 4K

DLSS3 und Frame Generation Support

Raytracing Support inklusive guter Performance

4 Monitoranschlüsse

Semipassiv Betrieb

Softwaresteuerung (Beleuchtung, Takt) per APP Contra Lüfter könnten etwas leiser sein, vor allem im unteren Drehzahlbereich

Nvidia-Grafikkarte 2023 kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Weitere Angebote mit Mainboard, SSD und Monitor

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind aktuell zum Beispiel ein Ryzen-Mainboard mit einem außerordentlich günstigen Preis bei Amazon sowie SSDs für PS5 und PC mit bis zu 4 TB Speicherplatz für schnelle Ladezeiten im Angebot. Außerdem wird euch ein ein visuelles Fest in Form eines 144-Hz-Monitors von Asus um 41 Prozent reduziert geboten.