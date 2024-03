Ein legendärer Regisseur wurde bei seinen letzten Filmen 26-mal für den Oscar nominiert, aber er gewann keinen einzigen

Die Oscars sind der große Preis der Filmindustrie, der jedes Jahr verliehen wird. Die letzten 4 Filme eines legendären Regisseurs wurden ganze 26-mal nominiert. Damit hat Martin Scorsese einen traurigen Rekord.

Martin Scorsese ist ein Name, den viele Leute kennen. Er hat immerhin bei einigen der besten Filme aller Zeiten Regie geführt. Seien es The Departed, Shutter Island oder The Wolf of Wallstreet. Trotz seiner großen Karriere erhielt der Regisseur weniger Oscars, als man denken würde.

Seine letzten 4 Filme waren insgesamt ganze 26-mal für Oscars nominiert. Doch traurigerweise erhielten die Filme keinen einzigen davon. Damit hat Martin Scorsese einen traurigen Rekord, denn er ist der erste Regisseur, der bei 26 Nominierungen keinen einzigen Oscar gewann. Und das, obwohl viele der Filme als Favoriten galten.

Einer der 4 Filme war Killers of the Flower Moon:

Traurige Oscar-Rekorde

Martin Scorseses letzte 4 Filme waren Silence, The Irishman, The Wolf of Wallstreet und Killers of the Flower Moon. Insbesondere die letzten beiden galten als Favoriten. The Irishman und Killers of the Flower Moon waren jeweils 10-mal nominiert. Bei den 4 Filmen waren sogar die wichtigsten Preise dabei:

3 der 4 Filme wurden als Bester Film, Beste Regie und Bester Nebendarsteller nominiert

2-mal wurden die Filme für den besten Hauptdarsteller nominiert

Auch technische Aspekte wie Szenenbild, Schnitt oder Kamera wurden 2-mal nominiert

Dieses Jahr galt Lily Gladstone sogar als eine der Favoriten für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Ein Film, der MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski lange beschäftigt hat. Der Preis ging letztendlich aber an Emma Stone und Poor Things.

Neben dem Rekord bei 26 Nominierungen keinen Oscar zu gewinnen, hat Scorsese auch einen anderen Rekord. 3 seiner Filme (Killers of the Flower Moon, The Irishman und Gangs of New York) haben 10 Nominierungen erhalten und keinen einzigen Preis bei den Oscars.

Den einzigen Oscar, den er für Regie erhalten hat, war The Departed im Jahr 2006.

Die Oscars sind natürlich nicht der einzige Preis in der Filmindustrie. Scorsese hat einige BAFTA Awards und Preise in Cannes bekommen. Auch Golden Globes und andere Preise hat der Regisseur für mehrere seiner Filme erhalten. Abseits der Oscars gilt er in der Filmindustrie als einer der besten Regisseure aller Zeiten, der vor allem das Mafia-Genre geprägt hat. Auch The Departed gehört dazu, dessen Geschichte eigentlich anders geplant war: Warner Bros. wollte mehr aus einem Gangster-Film machen, doch der Regisseur ließ die Hauptfiguren sterben