Neues kostenloses MMORPG mischt das Beste von Stardew Valley und euren liebsten Fantasy-Rollenspielen

Ein neues MMORPG vereint das Beste von euren liebsten Farming-Spielen und Fantasy-Rollenspielen. Jetzt könnt ihr es kostenlos spielen.

Was ist das für ein Spiel? Ravendawn ist ein neues, kostenloses MMORPG in einem klassischen Fantasy-Setting, welches euch jedoch ebenfalls die besten Features von Farming-Spielen verspricht. Ab sofort könnt ihr das Spiel über die offizielle Ravendawn-Seite herunterladen, wenn ihr euch vorher einen Account erstellt.

Schon im Trailer erinnert das Spiel mit seiner charmanten Pixel-Grafik und der isometrischen Perspektive stark an den beliebten Simulator Stardew Valley:

Ravendawn vereint das Beste von Stardew Valley und eurem liebsten Fantasy-RPGs

Was euch in Ravendawn erwartet? Die Idee hinter Ravendawn ist simpel: Ihr beansprucht ein freies Stück Land für euch und baut euer eigenes Haus, eure Farm oder euer Geschäft auf. Denn als Spieler seid ihr stark für die Ökonomie in Ravendawn verantwortlich und gestaltet diese gemeinsam mit euren Mitspielern.

Dafür könnt ihr euch ebenfalls mit anderen Spielern zusammenschließen, Vereinbarungen treffen und eure Grundstücke miteinander verbinden, um eine richtige kleine Gemeinschaft zu gründen, in der sich jeder gegenseitig schützt und versorgt.

Ravendawn verspricht euch dabei viele Möglichkeiten euer Haus, euer Schiff oder eure Farm nach euren Vorstellungen aufzubauen und zu gestalten.

Interessant wird das vor allem, wenn man beachtet, wie viel Freiraum ihr auch bei der Charaktergestaltung habt. Wenn ihr zwar nur zwischen den drei Klassen “Dark Knight”, “Barde” und “Loremaster” wählen könnt, stehen euch dazu 10 verschiedene Berufe zur Verfügung.

Ihr habt also die freie Wahl zwischen: Fischer, Tischler, Weber/Schneider, Koch, Tier-Züchter, Minenarbeiter, Baumfäller, Bauer, Schmied oder der Tier-Haltung.

In Ravendawn steht also der Handel und euer Beitrag dazu im Fokus des Gameplays. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit andere Händler zu überfallen, zu kämpfen und so auf die vielleicht nicht ganz so ehrliche Weise euren Beitrag zu leisten.

Ebenfalls zeigt der Trailer auch, dass nicht nur Wegelagerer euch das Leben schwer machen. Während ihr die offene Welt erkundet, werdet ihr verschiedenen Kreaturen begegnen, denen ihr euch im Kampf stellen müsst.

Um euch auf die Kämpfe vorzubereiten, stehen euch dann noch mal viele Fähigkeiten aus jeweils drei verschieden Archetypen pro Klasse zur Verfügung. So habt ihr die Möglichkeit, euren ganz individuellen Kämpfer zu schaffen, der perfekt zu eurem Spielstil und euren Bedürfnissen passt.

