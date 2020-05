Heute startet die GSA League in Rainbow Six: Siege in die erste Runde nach den Qualifiern. Das E-Sports-Event eröffnen zwei prestigeträchtige Teams mit einem vielversprechenden Match. Seid auf Twitch live dabei!

Wer spielt da? In der GSA League spielen insgesamt acht E-Sports-Teams um den Sieg. Zwei dieser Teams sind Team Secret und G2 Esports – wobei der aktuelle Kader von Team Secret vielen Fans eher als „OrgLess“ bekannt sein dürfte:

OrgLess gewann die German Nationals 2019, das GSA Clash of Nations 2020 (dem Vorgänger der GSA League) und wurde Zweiter in der Challenger League Season 11 in Europa (via liquipedia)

G2 Esports gewann das Six Invitational 2019, die DreamHack im Winter 2018 und wurde Zweiter in der Pro League Season 11 in Europa (via liquipedia)

Direkt im ersten Match der GSA League treffen also ein ehemaliger Profi-Champion sowie ein erfolgreicher Newcomer aufeinander. Team Secret hat OrgLess erst kurz vor Beginn der GSA League unter Vertrag genommen. Das wird ein Match, aus dem Anfänger und selbst Veteranen sicherlich noch einiges lernen können.

Die Matches des ersten Playday. Ab jetzt gibt es jede Woche spannende Spiele.

Das erste Match beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag, dem 14. Mai (heute). Bereits um 18:00 Uhr startet jedoch die Pre-Show mit interessanten Analysen und Diskussionen rund um das Thema E-Sports. Hier erfahrt ihr mehr zur Pre-Show „The Weekly Breach“.

Worum spielen die Teams? In der GSA League spielen die Teams um einen Preispool von insgesamt 40.000€, der so aufgeteilt wird, dass selbst der achte Platz noch etwas abbekommt. Gespielt werden die Matches in einem Best-of-3-Format.

In unserem Sammelartikel findet ihr noch mehr Infos und Details zur GSA League, dem Zeitplan, Preisgeld und den Regeln.

Rainbow Six E-Sports – Live auf Twitch schauen

Wo kann ich die GSA League schauen? Die GSA League wird auf dem offiziellen deutschen Kanal von Rainbow Six: Siege auf Twitch übertragen. Wir haben den Kanal hier für euch eingebunden:

Live-Video von Rainbow6DE auf www.twitch.tv ansehen

Für MeinMMO-Autor Benedict Grothaus waren bereits die Qualifier ein Grund, dass Rainbow Six für ihn wieder zum besten Shooter wurde. Schaut zu und lasst euch ebenfalls anstecken!

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.