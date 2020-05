China kopiert dreist Rainbow Six: Siege – Ubisoft verklagt Apple & Google

Ein chinesischer Entwickler bietet ein Mobile-Game auf Android und iOS an, das verblüffend ähnlich aussieht wie der beliebte Shooter Rainbow Six: Siege. Das hat nun rechtliche Konsequenzen für die Betreiber der Shops, Apple und Google, denn Ubisoft klagt.

Warum verklagt Ubisoft Google und Apple? Im April 2020 ist im Google Play Store (Android) und im Apple App Store (iOS) das Mobile-Game Area F2 aufgetaucht. Das sieht stark nach einer Kopie eines der beliebtesten Shooter der Welt aus, Rainbow Six: Siege.

Wie die News-Seite Bloomberg berichtet, habe sich Rainbow-Publisher Ubisoft an Apple und Google gewandt mit der Bitte, das Spiel aus den Stores zu nehmen. Es handle sich schließlich um eine Urheberrechts-Verletzung.

Die Agenten von Area F2 (hier von der offiziellen Website) sehen fast identisch aus wie die Operator aus Rainbow Six: Siege.

Weder Google noch Apple sind dieser Bitte jedoch nachgekommen – Stand 17. Mai ist Area F2 in beiden Shops noch vorhanden. Darum geht Ubisoft nun gerichtlich dagegen vor und verklagt die beiden Anbieter.

Warum nicht das Spiel selbst? Area F2 kommt aus China und wird von Ejoy vertrieben, einer Tochterfirma vom chinesischen Online-Händler Alibaba. Eine Urheberrechts-Klage im Reich der Mitte gilt grundsätzlich als eher schwer durchzubringen.

Ubisoft versucht nun offenbar, wenigstens die Verbreitung von Area F2 zu unterbinden, indem es aus den offiziellen Stores verschwindet, wie die US-Seite Kotaku berichtet.

Area F2 – Dreister Rainbow-Six-Klon?

So sieht das Spiel aus: Wer Rainbow Six: Siege kennt, der wird die Gemeinsamkeiten der beiden Spiele auf Anhieb sehen. Bereits die Auswahl der Charaktere ist nahezu identisch, wenn auch mit anderem Namen:

sämtliche Operator von Area F2 haben die gleichen Fähigkeiten wie ihre Pendants aus Rainbow Six

Verteidiger verstärken Wände im Spiel, Angreifer klären mit Drohnen auf

die Auswahl der Charaktere hat das gleiche Menü wie Rainbow Six

selbst der Sieges-Screen sieht identisch aus

YouTuber bezeichnen Area F2 ebenfalls schon als „Rainbow Six: Siege auf Mobile“

Ubisoft bezeichnete Area F2 als „nahezu abgepaust“, es könne „nicht ernsthaft diskutiert“ werden, dass es sich um eine Kopie handle.

Area F2 kommt bei den Spielern sogar ziemlich gut an. Allein im Google Play Store hat das Spiel über 5.000.000 Installationen und wird mit 4/5 Punkten bewertet. Die Spieler loben die Ähnlichkeit zu Siege und dass genau das das Spiel so gut mache.

Warum wird das Spiel kopiert? Rainbow Six ist eines der wichtigsten Franchises von Ubisoft und Siege eines ihrer erfolgreichsten Spiele. In den Quartalszahlen vom Februar 2020 war von 55 Millionen registrierten Spielern die Rede, Ubisoft schwärmt regelrecht von Rainbow Six: Siege.

Das ist auch die Erklärung des französischen Publishers gegenüber Bloomberg. Rainbow Six gehöre zu den „erfolgreichsten kompetitiven Multiplayer-Spielen der Welt“ – auch wenn sich der Shooter-Profi shroud erst kürzlich über den kompetitiven Faktor aufgeregt hat.

Es geschieht häufiger, dass sich chinesische Firmen bekannter und beliebter Spiele bedienen, um eine abgekupferte Kopie auf den mobilen Markt zu bringen. Erst im August 2019 hat das Mobile-Game Glorious Saga das MMORPG World of Warcraft kopiert. Es wurde prompt von Blizzard verklagt und musste wieder schließen.