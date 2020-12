Das neue Update für Rainbow Six Siege ist für PC Spieler zwischen 60 und 87 GB groß, Grund ist eine Datenkonsolidierung und das Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Das Update “Neon Dawn” der Saison 4 von Jahr 5 in Rainbow Six Siege ist jetzt live. Die Wartungsarbeiten an den Servern starteten um 14.00 Uhr und endeten um 18:00 Uhr. Für PC Spieler variiert die Downloadgröße zwischen 60 und 87 GB, grund hierfür ist das HD Texture Pack. Die Datenkonsolidierung soll insgesamt Speicherplatz sparen und die gesamtgröße des Spiels verringern sowie die Ladezeiten verbessern.

Wer im Besitz einer Xbox Series X/S oder einer PS5 ist, hat bei der Größe des Downloads Glück. Hier fällt das Update mit 3,2 GB und 5,38 GB für die PS5 relativ klein aus.

Wie groß das neue Update auf den verschiedenen Plattformen sein wird:

PC: 60-87GB (Je nachdem, ob mit oder ohne HD Texture Pack)

Series X: 3,2 GB

Xbox One: 35,9 GB

PS4: 35,9 GB

PS5: 5,38 GB

Wer Rainbow Six Siege auf PS4 oder Xbox One besaß, bekommt übrigens ein kostenloses Upgrade für PS5 bzw. Xbox Series X/S in 4K und mit bis zu 120 FPS.

Start der neuen Saison “Neon Dawn”

Die neue Verteidigerin Aruni

Der neue Operator Apha “Aruni” Tawanrooong stammt aus Thailand und besitzt starke Laser-Gadgets

Wer ist Aruni? Nach dem Operator Zero aus dem „Shadow Legacy“-Update kommt nun der neue Operator Apha “Aruni” Tawanroong. Sie stammt aus Thailand und bringt als Verteidigerin jede Menge Laser-Gadgets mit. Ihr stärkstes Gadget ist die “Surya-Schranke”, welche Aruni an Wände, Türen, Fenster oder Luken anbringen kann. Die jeweilige Öffnung ist durch ein Lasernetz geschützt, welches zusätzlich nicht zerstört werden kann.

Wurfgeschosse, Drohnen oder Projektile werden durch das Lasernetz zerstört und Angreifer erhalten 40 Schaden, wenn diese das Netz passieren. Das Netz ist nach auslösen für eine kurze Zeit inaktiv und lädt sich neu auf.

Aruni ist bereits zuvor aus einem Leak bekannt geworden, in dem auch ihre Ausrüstung und Fähigkeiten schon gezeigt wurden.

Welche Ausrüstung hat Aruni noch bei sich: Als Primärwaffen trägt Aruni die P10 Roni oder die Mk 14 EBR und als Sekundärwaffe die Baretta “PRB92” bei sich. Ihre Gadgets sind der Annäherungsalarm und Stacheldraht.

Der prosthetische Arm von Aruni hat es in sich: Mit ihrem prosthetischen Arm schlägt Aruni Öffnungen in zerstörbare Wände, die mit dem Einschlussloch einer Schrotflinte vergleichbar sind. Barrikaden zerstört sie mit ihrem futuristischen Arm ebenfalls nach einem Treffer.

Was Angreifer gegen Aruni tun können: Relativ wenig. Ihr Lasernetz ist unzerstörbar und wird nur inaktiv, wenn es ausgelöst wird oder von einem EMP getroffen wird. Angreifer haben oft nur ein kurzes Zeitfenster, um das Lasernetz zu überwinden.

Die Verteidigerin Aruni hat ein starkes Arsenal an defensiv Waffen und Gadgets

Komplette Überarbeitung der Wolkenkratzer-Map

Das wurde geändert: Die Wolkenkratzerkarte war bisher mit zahlreichen Balkonen ausgestattet. Die Anzahl der Balkone wird mit Neon Dawn verringert und die Platzierung verschoben. Die Änderung soll das bisherige Kreuzfeuer verhindern. Auf der Karte gibt es weiterhin drei Hauptziele und die Locations der Bomben wurde angeglichen.

Zu guter letzt wurde auch die Rotation im zweiten Stock auf beiden Seiten angepasst. Insgesamt soll die Wolkenkratzerkarte dadurch wettbewerbsfähiger werden.

Diese Änderungen sind in Y5S4 außerdem enthalten

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der animierte Kurzfilm stellt Neon Dawn und die neue Operatorin Aruni vor.

Zugänglichkeitsoptionen implementiert: Mit der neuen Saision erhalten Spieler die Möglichkeit Voice-To-Text und Text-To-Voice für den Chat zu aktivieren. Weitere Chat-Unterstützung erhalten Spieler durch das automatische Vorlesen von Hinweisen aus dem Options-Menü. Audiovisuelle Hinweise und die Skalierung vom Text können ebenfalls in ihrer Größe angepasst werden.

Änderungen am Spiel-Balancing: Operator, die nach Draußen stürmen, werden nach einer Sekunde statt wie bisher nach 2 Sekunden aufgedeckt. Der Alarm für die Erkennung wurde im UI durch eine Anzeige ersetzt.

Neu ist ebenfalls die Option, dass Spieler ins Match zurückkehren können, falls sie die Verbindung verloren haben.

Zwei Operatoren erhalten großen Nerf: Die Drohnen von Echo waren bis zum „Neon Dawn“-Update unsichtbar. Dadurch war Echo der bisher meistgebannte Operator in der Geschichte von Rainbow Six Siege. Ubisoft hat seine Yokai-Drohnen massiv abgewächt und diese verlieren ihre Unsichtbarkeit komplett.

Ob Echo bei Rainbow Six Siege Pros in Zukunft weniger gebannt wird, bleibt abzuwarten.

Den zweiten großen Gadget-Nerf erhält Jäger: Der meistgespielte Operator ist leicht zu spielen und sein ADS-Gerät fing zuverlässig Granaten ab. Mit dem neuen Update erhält die Falle einen 10-sekündigen Cooldown, sobald ein Projektil abgefangen wurde.

Die Umfangreichen Änderungen des neuen Updates können auf der Rainbow Six Siege Website von Ubisoft nachgelesen werden.

Wenn ihr mit Rainbow Six Siege anfangen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Viele Spieler müssen den Umgang mit der neuen Verteidigerin sowie die Änderungen an den Operators und der Karte erst erlernen. Für alle Neueinsteiger haben wir auf MeinMMO 5 Dinge, die du wissen musst, wenn du mit Rainbow Six Siege anfangen willst.