PS5: Sony meldet Patent für Controller aus ekligem Glibber an, der in den Händen heiß und kalt werden kann – Aber will ich das?

Sony hat ein Patent für einen Controller angemeldet, der seine Temperatur anpassen kann. MeinMMO-Autor Dariusz Müller ist sich sicher, dass er das Gerät niemals in den Händen halten will.

Was ist das für ein Patent? Sony hat Berichten zufolge ein neues Patent angemeldet. Dabei soll es sich um einen Controller aus elastischem und verformbaren Material handeln, das gemäß des Online-Magazins Exputer als gelartig beschrieben wird.

Außerdem soll der Controller die Fähigkeit besitzen, seine Temperatur anzupassen. Die Temperaturanpassung könne dann beispielsweise auf der Grundlage einer Information erfolgen, die der Controller durch ein Spiel erhält.

In dem Patent heißt es diesbezüglich:

Die Form oder Härte der elastischen Elemente (Griffe) ändert sich als Reaktion auf einen Prozess, der von der informationsverarbeitenden Vorrichtung durchgeführt wird, wie z.B. ein Spiel, was es beispielsweise ermöglicht, dem Benutzer das Material eines virtuellen Objekts […] als haptische Empfindung zu präsentieren, die Temperatur des virtuellen Objekts als Wärme-/ Kältegefühl oder ähnliches zu vermitteln. via patentscope.wipo.int

Das bedeutet: Wenn ihr in einem Shooter von einem Molotow-Cocktail getroffen werdet, dann wird das gelartige Material des Controllers wärmer. In einem Schnee-Biom könnte der Controller wiederum kälter werden.

DualSense Edge für die PS5 kann zwar nicht die Temperatur ändern, hat dafür aber zusätzliche Tasten:

Die Lösung eines Problems, das nie existierte

Kennt ihr noch das Gefühl, wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden im Wohnzimmer saßt und ein Spiel gespielt habt – also ganz klassisch im Couch-Koop? Immer wenn ein Level geschafft wurde oder ein Match vorbei war, wurde der Controller weitergereicht.

Ich bin mir fast sicher, dass jeder diesen einen Kumpel hatte, von dem man nie den Controller bekommen wollte. Das Eingabegerät war immer ekelhaft warm und vollgeschwitzt, wenn jener Spieler an der Reihe war.

Genau an dieses Gefühl, des warmen und vollgeschwitzen Controllers, denke ich bei dem Patent. Ein gelartiges Material, das in meinen Händen wärmer wird, wenn ich in ARK einen Lavafluss überquere … Ich halte also beim Zocken warmen Glibber in den Händen – wer stellt sich dieses Gefühl nicht wunderschön vor?

Natürlich ist auch jeder Gamer ein Fan von kalten Händen. Wer würde sich da nicht freuen, wenn man in Overwatch von Mei eingefroren wird und die Temperatur des Controllers auf einmal abfällt?

Okay, Spaß beiseite. Ich möchte diesen Controller nie in meinen Händen halten. Mich schreckt jede Vorstellung daran ab und ich weiß nicht, wer sich solche Funktionen wünscht. Das klingt für mich nach der Lösung eines Problems, das nie existierte.

Ich lege bei einem Controller auf andere Eigenschaften wert, wie auf zusätzliche Tasten (sogenannte Paddles), ein reduziertes Gewicht oder die Möglichkeit, Knöpfe frei zu belegen.

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider geht es ähnlich, der schwärmt immer noch von seiner jüngsten Anschaffung:

