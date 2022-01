Wollt ihr unbedingt eine PS5 kaufen? Saturn und Media Markt haben gerade gedroppt und entsprechend Konsolen im Angebot. MeinMMO stellt euch das Angebot vor.

Ihr seid immer noch auf der Suche nach einer neuen PlayStation 5 und habt bisher noch keine erhalten? Dann bekommt ihr aktuell jede Menge Chancen. Nachdem vor wenigen Tagen Amazon PS5-Konsolen im Angebot hatte, hat jetzt der nächste Händler PS5-Konsolen auf Lager.

Wo gibt es eine PS5-Konsole? Aktuell könnt ihr die Möglichkeit nutzen und bei Saturn und Media Markt eine PS5 kaufen. MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst. Wir von MeinMMO werden unseren Artikel aktualisieren, wenn sich an der Situation etwas ändert oder es neue Bundles geben sollte.

Aktuell könnt ihr bei Saturn eine PS5 kaufen

Update 20. Januar, 14:13 Uhr: Die Kontingente bei sowohl Saturn als auch Media Markt waren dieses Mal wirklich erstaunlich klein und wohl auch binnen weniger Minuten vergriffen. Vielleicht werden aber nochmal ein Bundles nachträglich freigeschaltet. Wir bleiben selbstverständlich für euch dran!

Wie sieht es aktuell aus? Beim Elektrofachhändler Saturn ist der Verkauf der PS5 und passender Bundles bereits gestartet! Wollt ihr eine PS5 kaufen, dann solltet ihr euch beeilen. Beachtet aber, dass bei Saturn immer wieder auch Konsolen erneut eingestellt werden. Bringt daher ein wenig Geduld mit und ihr bekommt eure PS5-Konsole.

Zum Teil gelangen stornierte Konsolen aus Doppelkäufen auch wieder in den Verkauf. Habt also Geduld und Zeit, wenn ihr euch in den Einkauf stürzt.

Hier sind noch einmal die Direktlinks zu den Produktseiten von Saturn:

Und hier findet ihr die Direktlinks für Media Markt:

Solltet ihr bereits eine PS5 bekommen haben oder sucht noch nach passendem Zubehör, dann schaut doch einmal hier vorbei. Denn aktuell bekommt ihr einen der besten 4K-Fernseher für die PS5 im Angebot. Hier könnt ihr richtig sparen, wenn ihr gerade noch den passenden Fernseher für eure neue Konsole benötigt.

Alternativ könnt ihr auch direkt in unsere Kaufberatung mit den besten Fernsehern für PS5 und Xbox schauen. Hier stellen wir euch alle Tipps vor, die ihr beachten solltet, wenn ihr ein Gerät kaufen wollt.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen im Januar 2022 – Passt ab sofort auf diese Händler auf

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.