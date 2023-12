PS5: Ein Trick spart mir 140 €, die ich sonst jährlich zahlen müsste

Mein Controller habe ich schon seit dem Release der PS5 in Dauerbenutzung und zocke täglich um die 4-6 Stunden. Beide hatten Stick Drift und beide leben immer noch ohne Probleme seitdem ich die Reinigung der Bauteile durchgeführt hab. Es ist also eine gute Möglichkeit, seinen Geldbeutel zu schonen.

Warum ist der Potentiometer schuld? Der Potentiometer gibt die Eingaben eures Sticks an eure Konsole weiter. Problem jedoch ist hierbei die Qualität der Analogsticks, denn diese sind in fast allen Controllern minderwertig. Zudem handelt es sich dabei um ein Verschleißteil, das je nach Grad der Beanspruchung kaputtgeht. Im schlimmsten Falle kann der Draht des weißen Bauteils euren Kohlefaserring so weit zerfressen, bis dieser nicht mehr existent ist. Dann sind sogar gar keine Eingaben mehr möglich.

Jeder Analogstick besitzt zwei Potentiometer, die am großen Bauteil angeklickt sind. Diese müsst ihr jetzt mit etwas Druck und einem schmalen Gegenstand in die entgegensetzte Richtung biegen. Anschließend seht ihr ein weißes Bauteil, das für die x- und y-Achse des jeweiligen Sticks verantwortlich ist. Nehmt eine Pinzette und entfernt das weiße Bauteil.

