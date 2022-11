Ihr könnt heute, am 09.11., eine PlayStation 5 bei Müller kaufen. Der Händler hat wieder Konsolen im Angebot.

Wo finde ich das Bundle? Gerade eben wurde eine Warteschlange für das „God of War“-Bundle aktiv.

Update am 9. November, 09:10 Uhr: Otto zieht jetzt auch mit und bietet mehrere Bundles an. Unter anderem mit God of War, FIFA 23 und Horizon Forbidden West.

Update am 9. November, 09:10 Uhr: Und der nächste Drop! Jetzt von Amazon. Wenn ihr auf „Alle Angebote“ klickt, achtet darauf, das Bundle für 619,99 € auszuwählen. Versand und Verkauf durch Amazon. Ignoriert die weiteren Anbieter.

Update am 9. November, 09:05 Uhr: Jetzt ist auch das Digital Bundle verfügbar.

Wie immer bei Müller müssen die Bundles bei Bestellung bei einer Filiale abgeholt werden. Schaut also vorher auch nochmal nach, wo sich die nächste in eurer Umgebung befindet.

Das neue Virtual-Reality-Headset PSVR2 ist teurer als eine PS5 – Was sagt ihr zum Preis?

PS5 heute kaufen – Passt auf diese Händler auf

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.