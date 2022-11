Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was ist die Kontroverse um den Preis? Der Preis für das Vorgängermodell der PS4 hat noch bei 399,99 Euro gelegen. Später hat Sony diesen dann zusätzlich auf 299,99 Euro gesenkt. Das bedeutet also, dass sich der Preis des PSVR2 gegenüber dem Vorgängermodell verdoppelt hat.

