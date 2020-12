3 Dinge, die die PS5 im Jahr 2021 unbedingt verbessern muss

Die PlayStation 5 ist nun schon eine Weile da und es gibt viel Lob aber auch Kritik. Der Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO sieht vor allem 3 Bereiche, bei denen die PS5 unbedingt im neuen Jahr 2021 nachlegen sollte.

Das dürfte für einige Gamer das Highlight des Jahres sein: Darauf hatten viele lange gewartet. Mittlerweile ist Sonys neue Next-Gen-Konsole PlayStation 5 seit über einem Monat verfügbar und schmückt bereits das ein oder andere Wohnzimmer oder so manch eine Spielhöhle.

Am 12. November ging sie dabei in den USA und einigen anderen Ländern an den Start, seit dem 19.11. ist die PS5 auch bei uns in Deutschland verfügbar.

So manch ein Spieler konnte also bereits ausgiebig selber Hand an der PlayStation 5 anlegen und eigene Erfahrungen damit machen. Und unter dem Strich kommt die PS5 bisher gut an, aber es gibt auch Kritik – wie an einigen technischen Kinderkrankheiten.

So blicke ich aktuell auf die PS5: Ich, der Sven von MeinMMO, bin bislang von Problemen und Kinderkrankheiten der neuen Konsole komplett verschont geblieben und habe jede Minute mit der neuen Konsole genossen.

Ein schönes Ding, die PS5… Hat aber auch noch Luft nach oben

Kurzum: Ich liebe die PS5. Sie hat die Gaming-Qualität bei Konsolen für mich auf ein neues Level gehoben und darf in meinen Augen zurecht als Next-Gen bezeichnet werden. Die Leistung ist stark, sie ist leise, der neue Controller ist klasse.

Doch trotzdem gibt es einige Dinge, wo ich und so manch ein anderer Spieler noch Verbesserungspotential bei der PlayStation 5 sehen und sich eine Besserung im neuen Jahr wünschen. Am meisten Luft nach oben sehe ich dabei aktuell bei den folgenden 3 Bereichen rund um die PS5:

PS5 braucht dringend eine Speichererweiterung

So ist der aktuelle Stand: Die PlayStation 5 hat zwar eine ultra-schnelle SSD, doch darauf stehen euch 667 GB freien Speicher für Spiele, Apps oder Medien zur Verfügung.

Ihr könnt dabei externe Festplatten oder SSDs an die PS5 anschließen, doch PS5-Spiele lassen sich nicht darauf auslagern. Diese laufen nur auf der internen PS5-SSD und lassen sich bislang auch nur darauf speichern, da sie auf ihre hohe Geschwindigkeit ausgelegt sind. Externe SSDs oder Speichermedien sind im Moment also nur für PS4-Spiele geeignet.

Erweitern kann man den schnellen, internen Speicher der PlayStation 5 zwar generell über einen speziellen Slot für eine PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD, doch aktuell ist das noch nicht möglich – erst durch ein späteres Update. Sony will zudem eine Liste mit zertifizierten SSD-Modellen veröffentlichen, die sich als Speichererweiterung für die PS5 eignen, aber auch das ist bislang noch nicht geschehen. Bis dahin rät Sony selbst vom Kauf von SSDs für die PS5 ab.

Könnte eine Alternative für die PS5-Speicherweiterung werden – die 980 Pro von Samsung

Deshalb hoffe ich auf Besserung: Das Problem dabei: Falls ihr gerne mehrere Spiele auf der PlayStation habt, mit denen ihr euch bespaßt, können die 667 GB teils schnell voll werden.

Als Beispiel: Neben

Call of Duty: Modern Warfare inklusive Warzone

Destiny 2

The Division 2

und Cyberpunk 2077

kann ich mir nur noch kleinere Games wie Dead Cells erlauben, da die Platte sonst so voll ist, dass ich nicht mal mehr Updates für CoD installieren kann. Mein geliebtes Elite Dangerous oder auch Anthem, wo ich immer noch regelmäßig reinschaue, müssen erstmal in der Bibliothek verweilen.

Zudem gibt es noch andere mysteriöse Daten, die teils ohne direkt ersichtlichen Grund über 100 GB von dem bereits knappen, freien SSD-Speicher belegen können. Dadurch habt ihr unter Umständen nochmals weniger Platz für Spiele auf euerer PS5.

Auch wenn längst nicht jeder dieses Problem haben dürfte – ich persönlich wünsche mir dringend eine Erweiterung des schnellen Speichers bei der PS5. Wann genau es so weit ist, weiß man aktuell nicht. Viele, auch ich, hoffen auf Anfang 2021.

Die beiden Modelle der PlayStation 5.

PS5 braucht mehr Nachschub

So ist der aktuelle Stand: Sonys neue Konsole war bereits in 2 Wellen vor ihrem Start vorbestellbar. Auch nach dem offiziellen Launch gab es bereits 2 weitere Bestell-Wellen. Doch seit der letzten Reihe von Bestellungen am 3. Dezember ist die PlayStation 5 restlos ausverkauft. Wieder mal …

Die Wellen versanken dabei im Prinzip allesamt im Chaos – auch die Letzte. Es gab technische Probleme bei den Anbietern, die Kontingente waren wohl sehr begrenzt, die Zeiten nur grob oder teils gar nicht kommuniziert, zudem folgten teils nachträgliche Stornierungen und Lieferschwierigkeiten. Auch gab es die PS5 nicht im Einzelhandel.

Wer jetzt eine PS5 haben will, wird im Prinzip nur bei dreisten Wiederverkäufern fündig, die mit Bots massenweise Konsolen abgegriffen hatten und diese dann beispielsweise auf Ebay zu überdimensionalen Mond-Preisen verscherbeln. Gleiches gilt übrigens für einige Original-Zubehörteile wie die das 3D Pulse Headset oder die Ladestation für den DualSense-Controller der PS5.

Deshalb hoffe ich auf Besserung: Trotz nunmehr 4. Bestellwellen, hat längst noch nicht jeder Interessent oder Kaufwillige sich eine PS5 oder das gewünschte Zubehör sichern können.

Alleine in meinem Gaming-Umfeld ist gefühlt mehr als die Hälfte von denen, die sich eine PlayStation 5 kaufen wollten, bislang leer ausgegangen. Ich selbst warte immer noch auf das Headset und die Ladestation. Und es sieht ganz danach aus, als würde es vielen anderen ebenfalls so gehen.

Wann die PS5 erneut bestellt werden kann, weiß man aktuell nicht. Sony versprach zwar nochmal Nachschub zum Ende des Jahres, doch es ist nicht klar, ob damit die Welle vom 3. Dezember gemeint war oder noch eine weitere im Jahr 2020 folgt.

Hier hoffe ich darauf, dass Sony hier schnell nachliefern kann. Denn aktuell gibt es viele, teils bitter enttäuschte Spieler, die immer noch verzweifelt auf eine PlayStation 5 oder bestimmtes Zubehör warten. Hoffentlich ist es dann zumindest im neuen Jahr besser um die Verfügbarkeit der neuen Konsole bestellt – und das möglichst schnell. Doch Gerüchten zufolge könnten Microsoft und Sony noch bis ins Frühjahr 2021 mit Lieferengpässen bei ihrer Next-Gen zu kämpfen haben.

Als erstes probierte ich zum Launch Destiny 2 auf der PS5 aus – War noch kein wirkliches Next-Gen-Erlebnis

PS5 braucht richtige Next-Gen-Spiele

So ist der aktuelle Stand: Die PlayStation 5 kann über die Abwärtskompatibilität tausende PS4-Games abspielen. Entweder auf dem Niveau der PS4 Pro oder sogar besser – nämlich durch Next-Gen-Upgrades. Dadurch werden nicht nur schnellere Ladezeiten, sondern auch unter anderem eine höhere native Auflösung (4K), eine höhere Frame-Rate oder zusätzliche Effekte ermöglicht.

Doch auch der ein oder andere Launch-Titel war zum Start dabei – entweder Cross-Plattform oder exklusiv für die PS5, wie beispielsweise

das „Demon’s Souls“-Remake

Sackboy: A Big Adventure

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

Spider-Man: Miles Morales

oder Godfall

Am 10. Dezember gesellte sich dann auch noch das von vielen heiß erwartete Cyberpunk 2077 dazu.

Cyberpunk 2077 – Bisher das einzige Spiel, was bei mir einigermaßen Next-Gen-Vibes aufkommen lässt

Deshalb hoffe ich auf Besserung: Doch wirkliche Highlights gab es in den Augen zahlreicher Spieler nur wenige zum Launch. Zudem kamen einige Titel wie Watch Dogs Legion (66 auf Metacritic) oder Godfall (62 auf Metacritic) nur mäßig bei den Spielern an.

Mir persönlich fehlt bisher ein (exklusiver) Titel, bei dem man wirklich sagen kann: „Wow, DAS ist wirklich Next-Gen!“. Oder: „Ok, DAFÜR kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall eine PS5“. Neben Cyberpunk 2077, das aber nur das erste Upgrade für die PS5 erhielt und noch ein weiteres, „richtiges“ Next-Gen-Upgrade bekommt, spiele ich auf der PlayStation 5 auch mehr als einen Monat nach dem Launch im Prinzip nur alte PS4-Perlen – nur teils etwas hübscher (und mit zugegebenermaßen viel schnelleren Ladezeiten).

Doch einen richtigen Next-Gen-Moment, ein richtiges Next-Gen-Erlebnis (mal Cyberpunk außenvor) – darauf warte ich immer noch. Und wenn man sich durch Reviews, Reddit und soziale Medien wühlt, so bin ich wohl längst nicht der einzige, dem es so geht – so gut die PS5 an sich auch sein mag.

2020 dürfte da nicht mehr allzu viel passieren, doch 2021 hat bereits das ein oder andere potentielle (oder exklusive) Highlight in petto – wie „Horizon: Forbidden West“ oder „Gran Turismo 7“

Hoffentlich ist unter diesen Titeln endlich ein Spiel dabei, das mir wirklich das Gefühl gibt, komplett in der Next-Gen angekommen zu sein.

Wie sieht es mit euch aus? Seht ihr das genau so, ähnlich oder komplett anders? In welchen Bereichen rund um die PS5 wünscht ihr euch sehnlichst eine Besserung?