Es gibt schlechte Nachrichten für MMO-Fans auf der PlayStation 4. 2014 hatte der legendäre Entwickler Michel Ancel ein neues, ungewöhnliches Survival-MMO vorgestellt. WiLD sollte eine riesige Open World bieten, in der Spieler durch eine Welt streifen, die ungefähr die Größe Europas hat. Doch mit der Abkehr von Michel Ancel von der Spiele-Entwicklung ist das Projekt offenbar tot.

Das ist WiLD: Auf der Gamescom 2014 wurde das neue MMO WiLD vorgestellt, das exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt werden sollte. Hinter dem Projekt stand der legendäre Entwickler Michel Ancel, der für die Rayman-Spiele und Beyond Good & Evil bekannt wurde. Der hatte neben seinem Job bei Ubisoft ein eigenes neues Studio aufgemacht: Wild Sheep Studio.

Die Ideen von WilD klangen fantastisch:

WiLD sollte eine riesige Spielewelt bieten – ungefähr von der Größe Europas.

Die Welt sollte mythisch und voller Legenden sein. Die Welt sollte 10.000 Jahre vor unserer Zeit spielen, in einer vor-zivilisatorischen Welt, die vom Schamanismus und keltischer Mythologie geprägt war.

Es sollte dynamisches Wetter und Jahreszeiten geben.

Das Spiel sollte den Spielern etwas bieten, das man selbst nach Monaten immer wieder gerne spielen will.

Spieler sollten „jedes Lebewesen“ in der Welt spielen können, etwa als Wolf, Pferd, Schaf oder Forelle.

Es gab einen Trailer mit fantastischer Grafik, der bis heute 740.000 Aufrufe gesammelt hat.

Das hörte man dann über die Entwicklung: Fast nichts. Über das Spiel gibt es seit 7 Jahren kaum Lebenszeichen. Nur auf Instagramm ließ Michel Ancel durchblicken, dass er an dem Spiel arbeitet. Außerdem konnte man an LinkedIn sehen, dass das Studio Wild Sheep Studio mittlerweile 46 Entwickler hat (via linkedin). Auf der Homepage des Studios ist WiLD immer noch das einzige Projekt des Studios.

2020 zog sich Michel Ancel von der Spiele-Entwicklung komplett zurück. Ein Streit mit Mitarbeitern war an die Öffentlichkeit gelangt. Hier wurde viel schmutzige Wäsche gewachsen. Ancel sagte damals, seine beiden Projekte, Beyond Good & Evil 2 und WiLD seien aber in guten Händen. Da arbeiteten starke Teams dran.

„WiLD ist tot“

Das ist jetzt die Nachricht: Laut des Journalisten Jeff Grubb in einem Video zu Giant Bomb, das hinter einer Paywall steckt, sei die Arbeit an WiLD eingestellt:

„Ich kann bestätigen, dass das Spiel am Ende ist. Es gibt kein Wild mehr … Wild ist tot.“

Grubb sagt, Ancel hätte das Porjekt aufgegeben, er arbeite nicht mehr daran. Das Projekt wurde eingestellt. Das Team, das daran gearbeitet hat, versuche zusammenzubleiben und an anderen Projekt zu arbeiten.

Laut Grubb wisse er nicht, wie Wild eingestellt wurde, aber die Entwickler hätten ihm gesagt, sie arbeiteten nicht mehr dran.

2015 kam ein 2. Videos zu WiLD.

