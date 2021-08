PS Store: Jetzt 12 Monate PS Plus mit 50 % Rabatt sichern

Beim Abonnement von PS Plus könnt ihr gerade richtig sparen. Wer sich 12 Monate PS Plus kauft, muss dafür gerade nur 29,99 € statt 59,99 € im PlayStation Store bezahlen. Seht hier, für wen das Angebot im PS Store gilt und wie lange ihr es nutzen könnt.

Das ist neu: Im PS Store gibt es gerade allerhand Angebote in der großen Spiele-Bibliothek. Doch auch das Abonnement für PS Plus ist gerade so günstig wie schon lange nicht. Im Juni konntet ihr noch 25 % beim Kauf von 12 Monaten sparen, diesmal gibt es das Jahresabo mit 50 % Nachlass.

Erfahrt hier, was euch PS Plus überhaupt bringt, wer das Angebot nutzen kann und wie lange es den Deal noch gibt.

PS Plus mit 50 % Rabatt im PS Store – Alle Infos

Wie lange gilt das Angebot? Das Angebot startete am 19. August 2021 um 12:00 Uhr und läuft noch bis zum 31. August um 12:00 Uhr.

Wer kann das nutzen? Ihr könnt das Angebot nur nutzen, wenn ihr aktuell keine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus habt. Solltet ihr ein aktives Abo haben, das noch während des Angebot-Zeitraums ausläuft, könnt ihr es dann wahrnehmen.

Wo gibt es den Deal? Durch das Angebot zahlt ihr monatlich etwa 2,50 €. Ein Monats-Abo von PS Plus kostet ohne Rabatt schon 8,99 €. Wer also abschätzen kann, dass Abo für lange Zeit nutzen zu wollen, der kann hier kräftig sparen. Ihr findet das Angebot mit den reduzierten Kosten für PS Plus im PS Store:

Das müsst ihr wissen: Zwar gibt es das Abo aktuell zum Aktionspreis, doch nach Ablauf der 12 Monate geht es dann zum regulären Preis von 59,99 € für 12 Monate weiter. Damit das nicht passiert, könnt ihr euer Abo vor Ablauf der 12 Monate kündigen oder die automatische Erneuerung deaktivieren.

Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier: PS Plus: Abo kündigen – Alle Infos, Kosten und was mit euren Spielen passiert

Das bringt euch ein Abo von PS Plus

Was ihr bekommt: Habt ihr PS Plus abonniert, profitiert ihr vom Zugang zum Online-Multiplayer-Feature in zahlreichen Games und außerdem von einigen weiteren Vorteilen. Das sind die wichtigsten in der Übersicht:

2 kostenlose PS4-Games sowie ein PS5-Spiel pro Monat. Die PS4-Titel können dabei über die Abwärtskompatibilität der PS5 auch auf Sonys neuester Konsolengeneration gespielt werden

Exklusive Rabatte im PS Store

Exklusive Ingame-Inhalte wie spezielle Skins oder besondere Waffen-Pakete

Free Trials, mit denen ihr bestimmte Games kostenlos testen könnt

PS Plus Collection für Besitzer der PS5 mit Hits wie God of War, Bloodborne oder The Last of Us Remastered

Solltet ihr bei dem aktuellen Angebot zuschlagen, dann sichert ihr euch damit zum aktuellen Zeitraum die kostenlosen Spiele im August. In der Übersicht seht ihr die aktuellen Spiele mit PS Plus im August 2021 und für wen sie sich lohnen. Werdet ihr bei dem 12-Monats-Abo zuschlagen oder nicht?