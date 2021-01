Heute, am 5. Januar 2021, wurde im PlayStation Store ein zweiter Teil vom großen Januar-Sale gestartet. Im Zuge dessen wurden weitere Spiele bis zu 70 % reduziert. Außerdem laufen die alten Angebote weiter.

Was sind das für Angebote? Bereits am 22. Dezember startete der Januar-Sale und hatte einiger Kracher im Angebot, darunter Spiele wie FIFA 21, das neue Call of Duty: Black Ops Cold War oder Ghost of Tsushima, das inzwischen einen Multiplayer hat.

Diese Deals bleiben weiterhin bestehen und ihr findet einige der besten Angebote davon in diesem Beitrag.

Doch nun kamen nochmal etliche neue Spiele dazu und einige davon wurden um bis zu 70 % reduziert. Der Sale umfasst sowohl Spiele für die PS4 als auch einige PS4-Games, die bereits ein PS5-Upgrade erhalten haben.

Ihr könnt also problemlos alle Spiele aus dem Angebot auf der PlayStation 4 und auf der neuen PlayStation 5 zocken. Die PS4-Games laufen dank der Abwärtskompatibilität problemlos auf der neuen Konsole.

Eines der Highlights aus dem Sale: Ghost of Tshushima.

Wie lange läuft der Januar-Sale? Die Angebote bleiben noch bis zum 19. Januar 2021 aktiv. Beachtet dabei jedoch: Nicht jedes Angebot läuft bis zum 19. Januar. Manche Deals laufen auch früher aus.

Januar-Sale im PS Store Teil 2 – Die Highlights für eure PS4/PS5

Hier einige Spiele-Highlights des neuen Sales:

Highlights aus dem ersten Teil:

Die kompletten Angebote im PS Store: Falls bislang noch nichts für euch dabei war, könnt ihr hier alle Deals des Januar-Sales durchstöbern:

Bei einigen Angeboten der neuen Rabatt-Aktion könnt ihr übrigens mit PS Plus noch zusätzlich einige Euros sparen. Und falls ihr PS Plus habt, könnt ihr noch im Januar diese Spiele kostenlos sichern:

PS Plus Januar 2021: Die neuen Games für PS4 / PS5 sind da