Sony hat nun die neuen PlayStation Plus Games für Januar 2020 bekannt gegeben. Erneut gibt es drei monatliche Spiele, 2 für die PlayStation 4 und eines sowohl für die PS4 als auch für die neue PlayStation 5. PS5-Besitzer können sich außerdem auch die PS Plus Collection sichern.

Diese neuen PS-Plus-Spiele gibt es im Januar 2021: Die Besitzer eines PS-Plus-Abos können sich über den Dienst ab Januar drei neue Games holen. Dabei sind dieses Mal folgende Spiele:

Shadow of the Tomb Raider (Basisspiel) für die PS4 – ein Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle der ikonischen Lara Croft schlüpft

GreedFall (Basisspiel) für die PS4 – ein Fantasy-RPG über Erforschung und Entdeckung

Maneater (Basisspiel) für die PS5 – ein verrücktes Action-RPG, in dem ihr einen Hai spielt

Die ersten beiden Spiele in der Liste könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der PS5 spielen. Die Besitzer der Konsole können sich außerdem weiterhin die 20 Titel der PS Plus Collection sichern, falls das noch nicht passiert ist.

So bekommt ihr die 20 Gratis-Spiele der PS Plus Collection, wenn ihr eine PS5 habt

Wann stehen die neuen monatlichen Spiele zum Gratis-Download im PS Store bereit? Die Spiele werden ab dem 5. Januar für alle PS-Plus-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten im PS Store zum Download stehen.

Die PS Plus Collection steht bereits seit dem Launch der PS5 dauerhaft zur Verfügung und kann jederzeit heruntergeladen werden, falls ihr es bisher verpasst habt.

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Was ist Shadow of the Tomb Raider? Es ist ein Action-Adventure-Game, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Der direkte Nachfolger von „Rise of the Tomb Raider“ ist der dritte und letzte Teil der letzten Tomb-Raider-Trilogie.

In dem Spiel schlüpft ihr erneut in die Rolle der legendären Lara Croft, die sich diesmal auf eine Reise in den Dschungel von Südamerika begibt. Dort will sie die paramilitärische Gruppierung Trinity aufhalten, die von Pedro Dominguez geführt wird. Ihr verfolgt ihn auf eine Ausgrabungsstätte in Mexiko, die zu einem Tempel führt, in dem ein gefährliches Artefakt versteckt ist.

Shadow of the Tomb Raider lässt euch die Dschungel-Gebiete erforschen, wilde Tiere jagen und Ressourcen sammeln, die ihr zum Überleben braucht. Dabei verlasst ihr euch auf eure Fähigkeiten, die ihr nach Level-Ups durch Skill-Punkte freischaltet. Zudem habt ihr eine Auswahl aus verschiedenen Schusswaffen wie Shotguns, Pistolen oder Pfeil und Bogen, um eure Gegner auszuschalten.

Ihr solltet euch Shadow of the Tomb Raider anschauen, wenn ihr schon Fans der vorherigen Spiele wart und nun ein gutes Action-Adventure-Game sucht. Shadow of the Tomb Raider setzt die Geschichte des Vorgängers fort und baut auch Gameplay-technisch stark darauf auf. Die Fans der Reihe werden also auf ihre Kosten kommen.

Link zum Download im PS Store: wird in Kürze ergänzt

Greedfall (PS4)

Was ist GreedFall? In dem Action-RPG erstellt ihr euch einen eigenen Charakter, mit dem ihr daraufhin die geheimnisvolle Insel Teer Fredee erforscht. Das Setting entspricht in etwa dem 17. Jahrhundert und thematisiert stark die Kolonialisierung der Insel, allerdings gehören in GreedFall auch Monster und Magie dazu.

In dem RPG werdet ihr euch aber nicht nur durch die Story kämpfen, sondern auch reden, denn Diplomatie, Verhandlungen, Lügen und Betrug gehören ebenfalls dazu. Die Insel wird von mehreren verschiedenen Fraktionen kontrolliert, die ihr unterstützen oder anfeinden könnt.

Um gegen eure Feinde erfolgreich zu bestehen, könnt ihr für euren Zweck Charaktere rekrutieren, die an eurer Seite kämpfen werden. Sie haben ihre eigenen Spezialisierungen im Kampf und können auch mit unterschiedlichen Rüstungsteilen ausgestattet werden.

Ihr solltet euch Greedfall anschauen, wenn ihr Spaß an RPGs mit viel Entscheidungsfreiheit habt. GreedFall bietet euch die Option selbst festzulegen, wie eure Geschichte verlaufen wird, wer euer Freund und wer Feind ist. Und natürlich auch wie das Ending aussehen wird.

Link zum Download im PS Store: wird in Kürze ergänzt.

Maneater (PS5)

Was ist Maneater? Das verrückte Third-Person-Action-RPG versetzt euch in die Rolle eines Babyhais. Eure Story ist die Rache an Scaly Pete, der eure Mutter gefangen und aufgeschlitzt hat. Ihr entkommt dem Haifänger, aber nicht ohne vorher seinen Arm abgebissen zu haben.

In den Weiten des Ozeans müsst ihr nun alleine überleben, indem ihr andere Kreaturen verspeist, um die lebenswichtigen Proteine, Mineralien und Fette zu erhalten. Aber auch seltene Mutagene, denn eins eurer Ziele ist auch die Evolution zu einem richtigen Megalodon.

Auf eurer Reise erforscht ihr die Tiefen der Open World von Port Clovis, erfüllt Nebenaufgaben und kämpft gegen andere Raubtiere. Und natürlich verspeist jede Menge Menschen.

Ihr solltet euch Maneater anschauen, wenn ihr Lust auf ein verrücktes und blutiges RPG habt, das mal anders ist als die üblichen Games. Euer Hai verfügt über verschiedene Skills, mit denen ihr nicht nur Menschen am Strand, sondern auch andere Raubtiere so richtig zerlegen könnt.

Link zum Download im PS Store: wird in Kürze ergänzt

PS Plus Collection (PS5)

Was ist überhaupt genau die PS Plus Collection? Bei der PS Plus Collection handelt es sich um eine Sammlung aus 20 Top-Titeln, die für die PS4-Konsole erschienen sind und nun auf der PS5 gespielt werden können.

Diese Sammlung können sich alle Besitzer einer PS5 mit einem aktiven PS-Plus-Abo seit dem Start der PlayStation 5 herunterladen und über die Abwärtskompatibilität der neuen Sony-Konsole spielen.

Welche Spiele in dieser Collection dabei sind und weitere Details findet ihr hier: Noch mehr Gratis-Spiele zum PS5-Launch – PS Plus Collection wächst auf 20 Titel

Wie kommt man an die PS-Plus-Games?

Die Voraussetzung: Eigentlich benötigt man nur ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus, einem kostenpflichtigen Service von Sony Interactive Entertainment.

Die Mitgliedschaft kostet circa 60 € im Jahr – je nach Laufzeit des Abos. Die Mitglieder bekommen monatlich normalerweise 2 PS-Plus-Spiele – und zwar als digitalen Download im PS Store und ohne zusätzliche Kosten. Obendrauf profitiert man noch von einigen weiteren Vorteilen.

Seit dem Release der PS5 kommt zu den beiden PS4-Spielen nun auch eins auf der PS5.

Weitere Infos zu PS Plus:

Das sind die Vorteile von PS Plus: Abseits der monatlichen, kostenlosen PS-Plus-Spiele bekommt man als Abonnent noch unter anderem

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Aktuell läuft im PS-Store das Angebot zum Jahresende, bei dem ihr bis zu 70 % sparen könnt.