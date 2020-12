PS Store reduziert zum Jahresende massig Spiele für PS4/PS5 – Bis zu 70 % Rabatt

Am letzten November-Tag startete der PlayStation Store eine neue, große Rabatt-Aktion – Die Jahresendangebote. In diesem Rahmen sind nun zahlreiche Games sowie Zusatzinhalte für die PlayStation 4 und PlayStation 5 reduziert – es winken teils mehr als 70 % Rabatt. Ist etwas für euch dabei?

Sucht ihr Spielenachschub für eure PS4 oder PS5? Falls ihr euch für die Feiertage mit neuen Games eindecken wollt, dann kann es sich aktuell durchaus lohnen, einen genaueren Blick in den PlayStation Store zu werfen. Denn dort könnt ihr im Rahmen der neuen, großen Rabatt-Aktion „Jahresendangebote“ viele Spiele sowie Zusatzinhalte für die beiden Sony-Konsolen teils stark reduziert abgreifen. Auch so manch ein Hit oder Geheimtipp ist dabei.

Zwar wird offiziell mit bis zu 70 % Ersparnis geworden, doch so manch ein Angebot bietet teils 80 % Rabatt oder sogar mehr. Der neue Jahresende-Sale umfasst dabei Games verschiedenster Genres mit Titeln wie unter anderem Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Assassin’s Creed Odyssey oder optionale Inhalte wie den Borderlands 3 Season Pass – es ist also für so gut wie jeden etwas dabei.

Jahresendangebote im PS Store – Die Highlights für eure PS4/PS5

Wann lange laufen die Jahresendangebote? Diese neue Rabatt-Aktion ist seit dem 30. November aktiv und läuft noch bis zum 23. Dezember.

Beachtet dabei: Der Sale umfasst sowohl Spiele für die PS4 als auch einige PS4-Games, die bereits ein PS5-Upgrade erhalten haben. Reine PS5-Titel sind nicht dabei. Ihr könnt also problemlos alle Spiele aus dem Angebot auf der PlayStation 4 und auf der neuen PlayStation 5 zocken. Die PS4-Games laufen aber auch ohne Upgrade auf der PS5 – und zwar über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der neuen Konsole.

Hier einige Spiele-Highlights des neuen Sales:

Hier einige Highlights der Zusatzinhalte:

Die Ersparnis nimmt übrigens den regulären Preis des PlayStation Store als Grundlage.

Die kompletten Jahresendangebote im PS Store: Falls hier bislang noch nichts für euch dabei war, könnt ihr hier alle Deals des Jahresend-Sales durchstöbern:

Bei einigen Angeboten der neuen Rabatt-Aktion könnt ihr übrigens mit PS Plus noch zusätzlich einige Euros sparen. Und falls ihr PS Plus habt, könnt ihr euch im Dezember auf 3 neue monatliche Gratis-Spiele freuen: PS Plus Dezember 2020: Das sind die 3 neuen monatlichen Spiele für PS4/PS5