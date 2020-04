Im PlayStation Store sind vor Kurzem die Frühlingsangebote gestartet, die teils um die 60% Rabatt auf PS4-Spiele gewähren. Und darunter sind einige Highlights, die es sogar für unter 20 Euro zu ergattern gibt. Wir stellen euch die PlayStation-4-Spiele vor, die sich im Spring Sale in dieser Preisspanne am meisten lohnen.

Der Sale im PS Store selbst läuft noch bis zum 29. April, wobei einige Aktionen bereits am 15. April enden. Bei den Frühlingsangeboten sind mehrere Hunderte PS4-Spiele sowie digitale Zusatzinhalte teils kräftig reduziert und lassen sich gerade günstiger abgreifen.

Wer wissen möchte, welche Spiele auch über 20 Euro einen Blick wert sind, schaut in diese Übersicht der Frühlingsaktion des PS Store rein. Mit dabei sind zahlreiche PS4-Hits wie Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, Days Gone, Death Stranding, FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order oder Call of Duty: Modern Warfare.

Nun zu den Schnäppchen, mit denen sich besonders sparen lässt:

God of War™ Digital Deluxe Edition

Preis: für 19,99 € (29,99 €) – Ihr spart insgesamt 33%

Bewertung im PS Store: 5/5

Metacritic: 94/100

In diesem Action-Adventure für die PS4 schlüpft ihr in die Rolle des Kratos. Dieser hatte eine Konfrontation mit den Göttern des Olymp und seinem Vater Zeus in God of War 3. Gemeinsam mit eurem Sohn Atreus bereist ihr als Kratos die Spielwelt, die diesmal in der nordischen Mythologie spielt. Die combobasierten Kämpfe sowie Puzzle- und Kletterelemente aus den Vorgängern findet ihr auch hier wieder.

Während des Spiels gilt es selbst zu überleben und dem kleinen Atreus zu zeigen, wie man überlebt. Euch erwarten gnadenlose Kämpfe und epische Bosskämpfe.

Zitat eines Experten:

God of War ist nicht mehr das, was es einmal war, und das ist auch gut so. (…) Hier ein bisschen Naughty Dog, dort ein bisschen Open World-Feeling und dann natürlich noch Crafting und Loot-Spiralen. Es muss ein Werk der Götter sein, dass am Ende alles so wunderbar ineinander passt. God of War ist reichhaltig, emotional, wunderschön und letztlich dann doch noch so brutal und chaotisch wie die Vorgänger. Ein Singleplayer-Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Hannes Rossow, GamePro.de

The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Preis: für 15,99 € (49,99 €) – Ihr spart insgesamt 68%

Bewertung im PS Store: 4/5

Metacritic: 74/100

The Elder Scrolls Online hat laut Aussage des Chef-Entwicklers Matt Firor seinen Erfolg der Tatsache zu verdanken, dass es kein klassisches MMO sei. Und tatsächlich ähnelt ESO mit jedem Update ein wenig mehr dem großen Vorbild Skyrim, das ein reines Single-Player-Rollenspiel ist.

Viele der Skyrim-Fans wollten kein World-of-Warcraft im Elder-Scrolls-Look und daher legte The Elder Scrolls Online immer Wert darauf, nicht wie ein typisches Online-Rollenspiel daherzukommen, sondern mehr wie ein Skyrim Online.

Zitat eines Experten:

Wer weniger auf klassisches MMORPGs steht, aber dafür Skyrim super fand, der sollte sich unbedingt mal TESO ansehen. Es ist auch ein Fest für Story-Liebhaber, denn das MMO ist voller vertonter Quests und spannenden Geschichten. Und wer genug vom klassischen Endgame hat, ist hier ebenfalls richtig, denn hier der Weg das Ziel. Das Endgame beginnt quasi sofort. Es ist eins der wenigen, hochwertigen MMORPGs, die auch auf Konsole spielbar sind. Konsolen-Spieler, die nach MMOs lechzen oder einfach ein Fantasy-Rollenspiel mit tollen Geschichten in einer spannenden Spielwelt erleben wollen, sollten es sich anschauen. Jürgen Horn, Mein-MMO.de

The Division 2

Preis: für 9,99 € (29,99 €) – Ihr spart insgesamt 66%

Bewertung im PS Store: 4/5

Metacritic: 82/100

Bei The Division 2 handelt es sich um den Nachfolger des Shared-World-Online-Shooters The Division 1. Das Spiel legt einen großen Fokus auf das Deckungssystem und die vielen RPG-Elemente in Form von Skills, Charakterfortschritt und Loot.

Die Spielwelt, in der ihr euch bewegt, wird von einem Virus heimgesucht. Nun droht die Stadt Washington D.C. im Chaos zu versinken und ihr als Agent der Strategic Homeland Division (The Division) sollt für Ordnung sorgen.

Zitat eines Experten:

The Division 2 ist ideal für alle, die auf Third-Person-Shooter mit schicker Grafik, forderndem Coop-Gameplay, RPG-Elementen und einer gehörigen Portion Grind stehen. Dazu kommt noch eine coole Story, im postapokalyptisch anhauchendem Washington D.C. Doch auch als Solo-Spieler kommt man in der Hauptstadt der USA auf seine Kosten. Wer danach sucht, macht mit The Division 2 nichts falsch. Zudem krempeln die Entwickler das Spiel seit einigen Monaten gehörig um, um es näher an den Wünschen der Fans auszurichten: Seit der Erweiterung „Warlords of New York“ sieht die Zukunft für die Franchise wieder rosiger aus. Sven Galitzki, Mein-MMO.de

Resident Evil 2

Preis: für 19,99 € (39,99 €) – Ihr spart insgesamt 50%

Bewertung im PS Store: 5/5

Metacritic: 91/100

Resident Evil 2, erstmals veröffentlicht im Jahre 1998 und eines der kultigsten Spiele aller Zeiten, kehrt mit einer komplett neuen Fassade auf die Bildschirme zurück. Die Kampagne, die in dem von Zombies verseuchten Raccoon City stattfindet, kann von bis zu 2 Spielern aus der neuen „3rd Person“-Kameraansicht gespielt werden. Das Spiel wurde mit einer neuen Engine versehen, wodurch es wie ein modernes Action Adventure aussieht. Neue Puzzles, neue Geschichten und Gebiete runden das Spielerlebnis für neue und erfahrene Fans ab.

Zitat eines Experten:

Lange Zeit mussten wir auf eine würdiges Remake von Resident Evil 2 warten und um es direkt auf den Punkt zu bringen, jeder einzelne Tag hat sich mehr als gelohnt. Capcom liefert das sowohl optisch als auch spielerisch für mich beste Remake aller Zeiten, das sich sowohl an eingefleischte Fans der Reihe als auch an Neulinge im Survival-Genre richtet. Das blutige Splatter-Feuerwerk in Kombination mit tollen Licht-und Schatteneffekten und einem Sound-Design, das den Horror wunderbar unterstützt, schafft eine besondere Atmosphäre, wie wir Spieler sie nur selten erleben. Dennis Michel, GamePro.de

A Plague Tale: Innocence

Preis: für 19,99 € (49,99 €) – Ihr spart insgesamt 60%

Bewertung im PS Store: 4,75/5

Metacritic: 81/100

Das Spiel ist im Jahr 1349 in Frankreich angesiedelt. Durch den Ausbruch einer merkwürdigen Krankheit und unnatürlich großer Rattenschwärme ist die Heranwachsende Amicia dazu gezwungen, mit ihrem jüngeren und kränklichen Bruder Hugo zu fliehen. Dabei gilt es nicht nur, den tödlichen Ratten zu entkommen, sondern auch die Verfolger der Inquisition auszutricksen. Denn die haben ein besonderes Interesse an Hugo.

Zitat eines Experten:

Wer auf eine dichte Handlung mit nachvollziehbaren Charakteren steht und dazu noch Stealth-Action bevorzugt, der wird mit dieser Seuchen-Geschichte glücklich. Die KI der menschlichen Widersacher ist zwar recht simpel gestrickt, dennoch ist das Spiel nie zu einfach und plötzlich auftauchende Bedrohungen sorgen für anhaltende Spannung. Den größten Reiz machen aber die Charaktere und ihre Persönlichkeiten aus, mit denen man sich wunderbar identifizieren und mitleiden kann. Cortyn, Mein-MMO.de

No Man’s Sky

Preis: für 17,99 € (39,99 €) – Ihr spart insgesamt 55%

Bewertung im PS Store: 3,75/5

Metacritic: 83/100 (Beyond)

Bei No Man’s Sky handelt es sich um einen Mix aus Weltraum-Sim, Erkundung, Bau und Survival. Ihr könnt es alleine, aber auch online mit anderen Spielern gemeinsam erleben.

Das Spiel selbst ist dabei schnell erklärt: No Man’s Sky versetzt Euch in eine gigantische, prozedural generierte Galaxie, die aus 18 Trillionen Planeten besteht. Als Raumschiff-Pilot und Weltraum-Entdecker könnt Ihr im Prinzip jeden dieser Planeten bereisen. Zu Beginn wacht Ihr auf einem zufälligen Planeten auf. Dann gilt es, Eurer Schiff in Gang zu bekommen und anschließend entweder zur Mitte der Galaxie zu reisen (das Hauptziel von No Man’s Sky, was aber eigentlich komplett nebensächlich ist) oder sich auf Erkundungstour in den unendlichen Weiten des Weltalls zu begeben.

Zitat aus der Presse:

No Man’s Sky (…) hat sich in praktisch jeder Hinsicht erheblich verbessert, von der Anzahl und dem Umfang der Dinge, die man allein oder mit Freunden bauen kann, bis hin zur Geschichte und dem Fortschritt. Aber in seinem Herzen schlägt immer noch eine bösartige Schinderei und schmerzhafte Monotonie, die selbst bei all den neuen Inhalten und Verbesserungen der Lebensqualität nur schwer zu schlucken ist. Dennoch ist es leicht, sich von seinem süchtig machenden Ökosystem aus Upgrades und Erkundungen angezogen zu fühlen, und mit den Multiplayer- und VR-Features im Spiel, gibt es auch eine Menge zu lieben an diesem Weltraum-Abenteuer. Travis Northup, IGN.com

Devil May Cry 5

Preis: für 19,99 € (39,99 €) – Ihr spart insgesamt 50%

Bewertung im PS Store: 4,75/5

Metacritic: 88/100

Devil May Cry 5 ist ein Hack’n’Slay Action-Game, in dem man als Dämonenjäger gegen die Geschöpfe der Unterwelt kämpft. Dante und Nero kehren als spielbare Charaktere zurück. Zusätzlich steht V zur Verfügung, der im Kampf dämonische Tiere beschwört. Die Story setzt einige Jahre nach den Geschehnissen von Devil May Cry 2 ein. Nero hat inzwischen eine eigene Dämonen-Jäger-Agentur gegründet. Die Suche nach seinem Erzfeind führt ihn in die Stadt, die Dante für das Epizentrum der dämonischen Angriffe hält.

Zitat eines Experten:

Die Frage, welches Spiel Devil May Cry das beste ist, ist mit Devil May Cry 5 viel einfacher geworden. Der Kampf ist der stärkste, den die Serie bisher gesehen hat, die Story macht einen großartigen Job, alle drei Hauptcharaktere auszubalancieren und lohnende Teile der mysteriösen Geschichte in einem verlockenden Tempo zu spielen, und die freischaltbaren Schwierigkeiten, die schiere Anzahl an Techniken, die man sich verdienen kann, (….) werden einen großen Anreiz für die Wiederholbarkeit bieten. Es ist schön, dass sie wieder da sind, Dante und Nero. Mitchell Saltzman, IGN.com

Monster Hunter: World

Preis: für 14,99 € (29,99 €) – Ihr spart insgesamt 50%

Bewertung im PS Store: 4,75/5

Metacritic: 90/100

Bei Monster Hunter: World handelt es sich um ein Action-RPG und den neuesten Ableger der beliebten Moster-Hunter-Reihe aus dem Hause Capcom. Ihr schlüpft die Rolle eines Monster-Jägers und begebt Euch auf die Jagd nach mächtigen Bestien, die Ihr alleine oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielern aufspüren, studieren, jagen und dann in epischen Kämpfen erlegen müsst. So gut wie jedes dieser Monster fühlt sich wie ein Endgegner an und verlangt den Spielern alles ab.

Ziel des Spiels ist es, der beste Jäger zu werden und sich ständig zu verbessern. Dazu erledigt Ihr verschiedene Quests, erspielt Euch dort zahlreiche Materialien und craftet Euch daraus verschiedene Rüstungen und Waffen oder wertet diese auf.

Weitere PS4-Highlights unter 20 € in den Angeboten

Hier noch einige interessante PS4-Spiele, die ebenfalls einen Blick wert sein könnten:

Die kompletten Frühlingsangebote im PS Store: War bisher noch nichts unter den Highlights für euch dabei? Dann könnt ihr hier alle Deals der Frühlingsangebote durchstöbern: