Großer Sale im PS Store: Hunderte PS4-Spiele & Zusatzinhalte um bis zu 60 % reduziert

Im PlayStation Store ist mit “Angebote zur Jahresmitte” ein neuer, großer Sale gestartet, bei dem ihr allerlei PS4-Games sowie massenweise optionale Zusatzinhalte wie DLCs, Season Pässe oder bestimmte Spielwährungen reduziert abstauben könnt. Es gibt bis zu 60 % Rabatt, in einigen Fällen sogar deutlich mehr.

Falls ihr gerade nach neuen Spielen für eure PS4 oder PS5 sucht, dann stattet jetzt unbedingt dem PS Store einen Besuch ab. Dort ist aktuell zur Jahresmitte eine neue, umfangreiche Rabatt-Aktion gestartet, wo ihr euch günstig mit Spiele-Nachschub eindecken könnt – egal, ob mit neuen Games oder Zusatzinhalten für Titel, die ihr bereits besitzt.

Es gibt Angebote aus den verschiedensten Genres, es ist also für so gut wie jeden etwas dabei – darunter beispielsweise Titel wie Outriders, Mortal Kombat 11, Persona 5 Royal oder Borderlands: The Handsome Collection. Zahlreiche Deals bieten bis zu 60 % Preisnachlass, einige sogar bis zu 80 % oder mehr. Ein genauerer Blick auf die Angebote könnte sich also unter Umständen richtig lohnen.

Angebote zur Jahreshälfte – Die Highlights für PS4/PS5

Wie lange läuft die “Mid-Year Deals”-Aktion? Dieser große Sale ist bereits seit heute (23. Juni) im Gange aktiv und bleibt noch bis zum 7. Juli aktiv.

Beachtet dabei: Die hier angebotenen PS4-Games können allesamt problemlos über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 auch auf Sonys neuester Konsolengeneration gespielt werden. Die kalkulierte Ersparnis bezieht sich übrigens auf die regulären Preise des PS Store.

Outriders

Hier einige Highlights des neuen Sales:

Assassin’s Creed Odyssey

Nichts für euch dabei? Falls euch bisher nichts davon angesprochen hat – das waren nur einige Angebots-Highlights, die Aktion bietet aber noch eine Menge mehr. Es gibt weitere Games sowie optionale Zusatzinhalte für beispielsweise Mortal Kombat, Farming Simulator 19, Warframe, Control, Hunt: Showdown, Fishing Sim World, Ark: Survival Evolved oder Monster Hunter World. Bei Interesse könnt ihr hier im PS Store das komplette Angebot durchstöbern:

Und nicht nur im PS Store wird es regelmäßig spannend. Wenn ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, könnt ihr euch monatlich auf ausgewählte Gratis-Spiele freuen. Aktuell könnt ihr euch so noch die monatlichen PS-Plus-Games für den Juni sichern. Mehr dazu, sowie zu weiteren Vorteilen und Infos zu PS Plus, gibt es hier: PS Plus Juni 2021: Die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da