Das PSN lockt stets mit günstigen Angeboten auf richtig gute Spiele. Im aktuellen Januar-Sale legen sie direkt für das Jahr vor. In dieser Liste findet ihr 7 spannende Titel aus dem aktuellen Sale, die euch weniger als 20 Euro kosten!

Im PS Store gibt es direkt zum Jahresanfang richtig heftige Rabatte. So stark, dass ihr viele Top-Titel aber auch Geheimtipps schon für weniger als 20 Euro bekommt! Die Auswahl ist durchaus groß, sodass ihr euch vielleicht fragt, welches Spiel am ehesten euer Geld wert ist.

Die Liste hier hilft euch deswegen bei der Auswahl weiter und stellt euch direkt 7 Spiele vor, die sich richtig lohnen!

Der Januar-Sale im Überblick

Wie lange gehen die Angebote? Ihr habt nur noch bis zum 8. Januar 2022 um 08:59 Uhr Zeit, die Spiele günstig abzugreifen.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? 20 Euro sind nicht gleich 20 Euro. Denn die Spielzeit variiert natürlich von Titel zu Titel. In der Auflistung findet ihr deshalb die durchschnittliche Zeit, die ihr zum beenden der Story benötigt. Die Angaben basieren auf der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr eine PS5 habt, profitiert ihr von der Abwärtskompatibilität. Das bedeutet, dass ihr mit der neuen Konsole auch PS4-Titel spielen könnt. Besitzer einer PS4 können jedoch keine PS5-Spiele spielen. Der Rabatt bezieht sich stets auf die regulären Preise des PS Stores. Mitglieder von PS Plus können manchmal noch einmal zusätzlich sparen.

It Takes Two

Genre: Plattformer | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 26. März 2021 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? It Takes Two ist ein Koop-Titel für zwei Spieler, in dem ihr eure jeweiligen Fähigkeiten kombinieren müsst, um die Level abzuschließen. Ihr folgt der von Rose, die versucht die Beziehung ihrer Eltern zu retten, indem sie mit zwei Puppen spielt, die ihnen nachempfunden sind. Die Spielmechaniken ändern sich hier von Level zu Level, basierend auf dessen Thematik und der Story.

Für wen lohnt sich das Spiel? It Takes Two wurde spezifisch als Koop-Spiel entwickelt und lässt sich nicht alleine spielen. Das erlaubt es dem Spiel jedoch, voll und ganz auf seine Stärken – die Interaktion zwischen den beiden Spielern – zu setzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: It Takes Two kostet euch nur noch 19,99 Euro. Ihr spart dadurch 50 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 39,99 Euro.

Hades

Genre: Roguelite | Entwickler: Supergiant Games | Release-Datum: 13. August 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hades ist ein Roguelite, in dem ihr als Zagreus, Sohn des Hades, aus der griechischen Unterwelt entkommen müsst. Dafür steuert ihr ihn aus einer isometrischen Perspektive, vermöbelt allerlei Sagengestalten und bekommt ganz nebenbei noch einen Einblick in die griechische Mythologie. Zwischen den einzelnen Durchläufen baut ihr zudem die Unterwelt aus und erhaltet Upgrades, die euch in zukünftigen Runs weiterhelfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hades ist etwas für euch, wenn ihr auf actionreiche Kämpfe steht, gleichzeitig jedoch nichts dagegen habt, ein Level immer und immer wieder aufs neue anzugehen. Das bleibt dennoch motivierend, da ihr stetig neue Verbesserungen freischaltet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hades ist aktuell 20 Prozent gesenkt und kostet damit ebenfalls nur noch 19,99 Euro. Üblicherweise zahlt ihr für das Spiel 24,99 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Ihr erlebt hier die Geschichte von Jedi-Padawan Cal Kestis, der nach Order 66 vor dem Imperium und seinen Inquisitoren flieht. Um zu überleben, muss er sich aufs neue mit der Macht vertraut machen und gleichzeitig den Umgang mit dem Lichtschwert lernen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr bekommt hier nicht nur ein Spiel für Star-Wars-Fans, sondern auch eines für Liebhaber der Souls-Reihe und Metroidvanias. Denn nicht nur erfordern die Kämpfe einiges an Können, mit neuen Fähigkeiten erreicht ihr zudem immer neue Gebiete auf Planeten, die ihr zuvor bereits besucht habt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für bereits 17,49 Euro könnt ihr das spannende Star-Wars-Abenteuer erleben. Damit kostet euch der Spaß 65 Prozent weniger als normalerweise.

Dark Souls: Remastered

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 25. Mai 2018 | Spielzeit: 29 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dark Souls erzählt euch keine Geschichte, ihr erlebt sie. Denn anstatt wie in vielen anderen Spielen die Story serviert zu bekommen, müsst ihr sie euch zusammensuchen und die einzelnen Hinweise selbst interpretieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass ihr nur selten aus dem Gameplay gerissen werdet. Und das hat es in sich. Denn die Kämpfe sind hart, belohnen euch dafür jedoch mit einem Glücksgefühl, wenn ihr sie endlich gemeistert habt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer kein Problem damit hat, ein Spiel wirklich zu erlernen, hat hier den richtigen Titel gefunden. Denn mit durchrennen ist hier nicht viel. Spätestens der Boss stoppt euch und zwingt euch dazu, euch wirklich mit dem Kampfsystem vertraut zu machen. Wer das nicht schafft, landet schnell im virtuellen Jenseits.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dark Souls: Remastered ist um 50 Prozent gesenkt und kostet damit keine 39,99 Euro mehr, sondern nur noch 19,99 Euro.

God of War: Digital Deluxe Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? God of War ist auf der einen Seite ein Nachfolger zu God of War 3, gleichzeitig aber auch eine Art Reboot. Denn statt die griechischen Götter zu vermöbeln, mischt ihr dieses mal die nordische Sagenwelt auf. Hier zieht Kratos los, um gemeinsam mit seinem Sohn die Asche seiner Frau zu zerstreuen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nach wie vor eignet sich God of War ideal für Actionfans. Ihr kämpft euch mit Axt und Klingen durch Horden von Monstern, während euch Atreus mit Pfeil und Bogen unterstützt. Neu ist zudem ein Rollenspielsystem, über das ihr neue Fähigkeiten freischaltet und auch eure Ausrüstung verbessern könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für die Digital Deluxe Version zahlt ihr nur noch 17,99 Euro und damit 40 Prozent weniger als ohne Sale.

Control: Ultimate Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Remedy Entertainment | Release-Datum: 27. August 2019 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Control ist ein Shooter, in dem ihr das myseriöse Älteste Haus erkundet, um euren Bruder Dylan zu finden. Dabei trefft ihr nicht nur auf allerlei mysteriöse Phänomene, sondern müsst euch auch übernatürlicher Widersacher erwehren. Das Spiel orientiert sich hier auch ein wenig an Metroidvanias. Denn im Laufe der Zeit schaltet ihr immer weitere Abschnitte des Gebäudes frei.

Für wen lohnt sich das Spiel? Obwohl Control wie ein Horror-Spiel klingt, kommt der Horroraspekt sehr kurz. Viel mehr steht das Mysteriöse im Vordergrund. Ihr müsst euch also nicht auf Jumpscares und ähnliches gefasst machen. Dadurch könnt ihr hier auch dann unbesorgt zugreifen, wenn ihr schnell Angst bekommt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Ultimate Edition von Control mit sämtlichen DLCs ist derzeit 70 Prozent gesenkt und kostet nur noch 11,99 Euro.

Subnautica

Genre: Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release-Datum: 4. Dezember 2018 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Saubnautica müsst ihr die Unterwasserwelt eines fremden Planeten erkunden, um eine Expeditionscrew zu finden, die hier bereits vor vielen Jahren verschwunden ist. Dafür sammelt ihr Ressourcen, um eine Basis und im Laufe der Zeit auch immer bessere Unterseegefährte zu bauen. Gleichzeitig müsst ihr euch um Bedürfnisse wie Hunger und Durst kümmern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Subnautica eignet sich für euch, wenn ihr Spaß an der Erkundung habt. Mit seinem Unterwasser-Setting ist es in diesem Bereich auch vergleichsweise einzigartig und stellt euch vor einige Mysterien, die es zu lösen gibt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Subnautica kostet euch derzeit gerade mal 14,99 Euro, anstatt wie sonst üblich 29,99 Euro.

Nichts dabei gewesen?

Selbst wenn ihr hier kein Spiel gefunden habt, das euch interessiert, kann sich der Sale noch lohnen. Denn es sind wesentlich mehr Titel im Angebot als die in der Liste genannte Auswahl! Unter anderem gibt es einige richtige gute Multiplayer-Spiele, aber auch vier Rollenspiele, die gerade etwas für Fans von Singleplayer-Abenteuern sind!