Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch im PSN könnt ihr euch bereits jetzt mit spannenden Multiplayer-Spielen für den Januar eindecken. Doch welche der bis zu 75 Prozent reduzierten Titel lohnen sich besonders?

Auf der Suche nach einem neuen Spiel, das ihr gemeinsam mit euren Freunden zocken könnt? Unter den aktuellen PSN-Angeboten findet ihr einige richtig gute Titel mit Mehrspieler-Modus, mit denen ihr zahlreiche Stunden verbringen könnt.

Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick über insgesamt sieben Spiele, die ihr bisher vielleicht noch nicht auf eurem Radar hattet, die dank den derzeitigen Rabatten jedoch besonders spannend sind.

Was müsst ihr über den Januar-Sale wissen?

Wie lange gehen die Angebote? Die Januar-Sales im PS Store laufen noch bis zum 8. Januar 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Multiplayer-Spiele sind stets auf hohen Wiederspielwert ausgelegt. Entsprechend ist es sehr individuell, wie viel Zeit ihr mit ihnen verbringen könnt. Um euch einen Überblick zu geben, findet ihr zu jedem Spiel die durchschnittliche Spielzeit des MP-Modus laut Angabe der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank Abwärtskompatibilität müsst ihr als PS5-Spieler nicht auf die PS4-Spiele aus dem Sale verzichten. Wer nur eine PS4 sein eigen nennt, muss jedoch aufpassen, die richtige Version zu kaufen. Der Rabatt bezieht sich stets auf die regulären Preise des PS Stores. In manchen Fällen können Mitglieder von PS Plus noch einmal zusätzlich sparen.

Ghost of Tsushima: Legends

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Sucker Punch Productions | Release-Datum: 16. Oktober 2020 | Spielzeit: 40 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ghost of Tsushima: Legends ist der allein lauffähige Multiplayer-Modus von Ghost of Tsushima. Entsprechend könnt ihr euch auf spannende Samurai-Kämpfe einstellen! Dafür stehen euch vier verschiedene Klassen wie Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine zur Verfügung. Gekämpft wird in fünf verschiedenen Spielmodi. Es gibt nicht nur einen kooperativen Story-Modus, sondern auch einen Survival-Modus sowie einen PvP-Modus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dank der zahlreichen Modi sind all jene, die Koop suchen genauso richtig wie Freunde von PvP. Dazu kommen Fans von coolen Schwertkämpfen, Samurai und auch Japan im allgemeinen kaum um das Spiel drumherum. Obwohl bei Legends der Multiplayer klar im Fokus steht, könnt ihr wahlweise dennoch Solo in die Schlachten ziehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ghost of Tsushima: Legends bekommt ihr bereits für 9,99 Euro. Wesentlich günstiger also, als die üblichen 19,99 Euro.

Aliens: Fireteam Elite

Genre: Shooter | Entwickler: Cold Iron Studios | Release-Datum: 24. August 2021 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Aliens: Fireteam Elite ist ein Horden-Shooter im Stil von Warhammer: Vermintide oder Left 4 Dead. Allerdings kämpft ihr hier aus der Schulterperspektive und – der Titel lässt es bereits vermuten – eure Gegner sind die Xenomorphs aus den Alien-Filmen. Dafür übernehmt ihr die Kontrolle einer von vier Klassen: Gunner, Demolisher, Techniker oder Doc.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel richtet sich klar an Koop-Freunde. Ihr zieht mit Teams bestehend aus insgesamt drei Spielern los und absolviert gemeinsam Missionen. Einen PvP-Modus, bei dem ein Team etwa die Rolle der Aliens übernimmt, gibt es nicht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell spart ihr beim Kauf 30 Prozent und bekommt das Spiel dadurch bereits für 27,99 Euro statt 39,99 Euro.

Outriders

Genre: Shooter | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 1. April 2021 | Spielzeit: 29 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outriders ist ein Loot-Shooter, den ihr aus der Schulterperspektive spielt. Ihr erstellt euren ganz eigenen Helden und könnt dabei aus vier unterschiedlichen Klassen wählen, die alle andere Skills besitzen. Ihr erkundet die Erde, die durch den Klimawandel zu großen Teilen unbewohnbar wurde und kämpft um das Überleben der Menschheit.

Für wen lohnt sich das Spiel? Outriders ist ein Spiel für alle Fans des kooperativen Lootens, die zudem nichts für stetige Content-Updates übrig haben. Euch erwartet hier eher eine Art modernes Diablo 2 als Shooter. Im Jahr 2022 folgt mit Worldslayer jedoch ein Addon. Maximal können drei Spieler zusammen spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Rabatt von 67 Prozent kostet das Spiel aktuell statt 69,99 Euro nur noch 23,09 Euro.

Dragon Ball Xenoverse 2

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Dimps | Release-Datum: 25. Oktober 2016 | Spielzeit: 53 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball Xenoverse 2 lässt euch die actionreichen Kämpfe aus der bekannten Anime- und Manga-Serie neu erleben. Ihr zieht mit Kriegern wie Son Goku, Piccolo oder Trunks in den Kampf und nutzt dabei viele der bekannten Kampftechniken wie etwa das Kamehameha ein. Alternativ könnt ihr jedoch auch einen eigenen Charakter erstellen, der durch die zahlreichen Kämpfe immer stärker wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? In Xenoverse 2 steht vor allem der PvP-Modus im Vordergrund, in dem ihr euch mit anderen Spielern messt. Gleichzeitig gibt es jedoch auch kooperative Online-Missionen, in denen ihr gemeinsam mit euren Freunden gegen die KI kämpfen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr den 3D-Prügler schon ab 7,99 Euro. Ihr spart also 60 Prozent. Die zahlreichen DLCs mit neuen Charakteren sind ebenfalls reduziert.

The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: ZeniMax Online Studios | Release-Datum: 9. Juni 2015 | Spielzeit: 246 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG, in dem ihr die gesamte Welt der Elder-Scrolls-Reihe besucht. Das allerdings lange vor den Ereignissen aus den Singleplayer-Spielen. Das Gameplay setzt dabei stark auf die aus vielen anderen Titeln bekannte Holy Trinity. Also das Zusammenspiel aus Damage Dealern, Heilern und Tanks.

Für wen lohnt sich das Spiel? Elder Scrolls Online bietet etwas für alle, die mit dem Fantasy-Setting etwas anfangen können. Von Open-World-Content, über Dungeons und Raids bis hin zu groß angelegten PvP-Schlachten, in denen ihr Festungen erobert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Hauptprogramm bekommt ihr bereits für 5,99 Euro. Also gleich 70 Prozent günstiger als normalerweise. Darin ist zudem bereits das Morrowind-Addon enthalten. Zusätzliche Erweiterungen kosten jedoch extra.

Terraria

Genre: Sandbox-Metroidvania | Entwickler: Re-Logic | Release-Datum: 16. Mai 2011 | Spielzeit: 103 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Terraria ist der kleine Bruder von Minecraft. Das Gameplay aus Blöcken abbauen, Craften und Erkunden habt ihr auch hier. Allerdings in einer 2D-Welt. Neben dem Bau von imposanten Gebäuden, werdet ihr euch auch immer weiter in die Tiefe vorbewegen, um neue Ressourcen zu finden und verschiedene Bosse zu beschwören.

Für wen lohnt sich das Spiel? Terraria ist nicht nur etwas für kreative Spieler, sondern auch all jene, die eine Art Open-World-Metroidvania suchen. Denn um weiter vorzustoßen, müsst ihr immer bessere Ausrüstung herstellen, die nicht nur Werte wie Schaden und Rüstung erhöht, sondern euch auch neue Fortbewegungsarten ermöglicht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist das Spiel um 50 Prozent gesenkt und ihr zahlt nur noch 9,49 Euro statt der sonst üblichen 18,99 Euro.

Hunt: Showdown

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Crytek | Release-Datum: 18. Februar 2020 | Spielzeit: 255 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown ist ein vergleichsweise einzigartiges PvP-Spiel und lässt sich wohl am ehesten noch mit Titeln wie Escape from Tarkov vergleichen. Euer Ziel ist es, Jagd auf übernatürliche Monster zu machen und mit deren Trophäe zu entkommen. Gleichzeitig müsst ihr euch gegen andere Spieler erwehren, die dasselbe Ziel verfolgen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Um mit dem Spiel euren Spaß zu haben, müsst ihr etwas hartgesottener sein. Denn es gibt keine Respawns. Und wer stirbt, muss nicht nur ein neues Match suchen, sondern verliert auch den jeweiligen Charakter. Und trotz des starken PvE-Fokus, ist es definitiv kein Spiel für jene, die mit PvP nichts anfangen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt 39,99 Euro müsst ihr für Hunt: Showdown aktuell nur 15,99 Euro hinlegen. Damit spart ihr beim Kauf also 60 Prozent.

Nichts gefunden?

Diese sieben Titel sind weder die einzigen Spiele, die ihr derzeit unter den PSN Angeboten findet, noch sind es die einzigen Multiplayer-Titel, die aktuell reduziert sind. Wenn ihr in dieser Liste also kein Spiel für euch entdeckt habt, kann es sich dennoch lohnen, einmal in den kompletten Sale zu schauen:

