Aktuell bekommt ihr im PS Store satte Rabatte auf etliche Top-Titel wie The Witcher 3 oder die Assassin‘s-Creed-Spiele. Der Artikel stellt euch 4 tolle RPGS vor, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Im PS Store sind die Januar-Angebote gestartet. Mit dabei sind jede Menge spannende Angebote für eure PS4 oder PS5. Sucht ihr etwa noch ein Spiel für eure Konsole oder oder wollt euch noch einen DLC für ein durchgezocktes Spiel gönnen, dann solltet ihr euch die Angebote ansehen.

Bis wann laufen die Angebote? Die zahlreichen Angebote laufen bis zum 8. Januar 2022. Ihr habt also bis zum Anfang des kommenden Jahres Zeit, euch alle Angebote anzusehen.

The Witcher 3 GOTY-Edition

Was ist das für ein Spiel? In Witcher 3 schlüpft ihr in die Rolle des Hexers Geralt von Riva und erlebt in einer weitläufigen Fantasywelt Abenteuer. Von Städten, über wilde Landschaften bis zu Pirateninseln ist alles mit dabei.

Darum lohnt sich das Spiel: The Witcher 3 bietet eine erstklassig vertonte Geschichte, kombiniert mit toller Musik und einem dynamischen Kampfsystem. Vor allem Fans der vorherigen Spiele oder der Bücher werden hier ihre Freude haben. Auch abseits der Hauptquest bietet das Spiel massig zu tun. Dazu gehören Unmengen an Quests und Aufgaben, eine lebhafte und abwechslungsreiche Spielwelt und ein spannendes Craftingsystem.

Wo kann man das Spiel kaufen? Aktuell bekommt ihr das Spiel für 9,99 Euro anstatt für 49,99 Euro. Ihr spart 80 % im Vergleich zum Normalpreis im PS Store:

Assassins‘s Creed: Odyssey

Was ist das für ein Spiel? In diesem Spiel kämpft ihr euch durch das antike Griechenland und bekämpft verschiedene Bösewichte und legendäre Kreaturen. Hinzu kommen erneut Seeschlachten.

Darum lohnt sich das Spiel: Assassins‘s Creed: Odyssey bietet euch eine gigantische Spielwelt, die ihr nach Herzenslust erkunden und dabei jede Menge Dinge entdecken könnt. Das Kampfsystem ist actionreich und ihr könnt jede Menge Waffen und Rüstungen für euren Helden sammeln. Daneben bietet euch das Spiel ein komplexes Fortschrittssystem und Multiple-Choice-Dialoge, wo ihr euch entscheiden müsst, wie die Geschichte weiter geht.

Wo kann man das Spiel kaufen? Aktuell zahlt ihr für das Spiel 17,49 Euro anstatt 69,99 Euro, ihr spart 75 % Rabatt im Vergleich zum Normalpreis im PS Store:

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Was ist das für ein Spiel? Mit Pillars of Eternity bekommt ihr ein umfangreiches Party-RPG mit umfangreicher Story und vielen spannenden Charakteren. Dabei spielen neben Story-Entscheidungen vor allem die taktischen Kämpfe eine Rolle. Das Party-Rollenspiel zockt ihr dabei aus isometrischer Perspektive, ihr blickt daher die ganze Zeit von schräg oben auf eure Truppe.

Darum lohnt sich das Spiel: Ihr sucht nach fordernden Kämpfen und einem komplexen Rollenspiel im Stil von Dragon Age oder Baldurs Gate? Dann solltet ihr euch Pillars of Eternity II ansehen. In der Ultimate Edition sind außerdem sämtliche DLCs vollständig enthalten.

Wo kann man das Spiel kaufen? Aktuell zahlt ihr für das Spiel 14,99 Euro anstatt 59,99 Euro, ihr spart 75 % im Vergleich zum Normalpreis im PS Store:

Portal Knights

Was ist das für ein Spiel? Portal Knights ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, in denen Spieler 3D-Sandbox-Welten im Koop-Modus erkunden können. Aus der Third-Person-Perspektive sammelt ihr Ressourcen und Vorräte und stellt damit Gegenstände her oder baut Gebäude. Es gibt Begegnungen mit NPCs und sogar Bosskämpfe und Quests.

Darum lohnt sich das Spiel: Ihr sucht nach einem Sandbox-Abenteuer mit leichten Rollenspiel-Elementen ohne strategische Tiefe, dann könnte euch Portal Knights ansprechen. Solltet ihr stattdessen nach vielfältigen Crafting- und Bauoptionen suchen, dann werdet ihr ebenfalls bei Portal Knights fündig.

Wo kann man das Spiel kaufen? Aktuell zahlt ihr für das Spiel 7,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Ihr spart damit 60 % im Vergleich zum Normalpreis im PS Store:

Nichts für euch dabei gewesen? Hat euch keins der Spiele interessiert oder ihr besitzt sie bereits alle schon und habt sie dreimal durchgespielt? Dann schaut doch direkt im PS Store! Hier findet ihr alle Angebote im PS Store für unter 20 Euro und könnt euch mit frischen Spielen fürs Neujahr 2022 eindecken:

PS Store: Die besten Spiele aus den Januar-Angeboten für PS4 und PS5

