PS Plus: Spiele im Dezember 2022 – Erste Gerüchte und Spekulationen

Wenn ihr ein Essential-Abo bei PlayStation Plus habt, bekommt ihr jeden Monat neue kostenlose Spiele zum Download für eure PS4 und PS5. Schon jetzt gibt es bereits erste Spekulationen, um welche Games es sich hierbei im Dezember handeln könnte. Welche Gerüchte das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Enthüllung der neuen, kostenlosen Games für PS Plus-Essential läuft in der Regel jeden Monat gleich ab. Zwei Termine sind hierbei besonders wichtig:

PS Plus: Die neuen Spiele sind ab dem ersten Dienstag des Monats verfügbar Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Die mögliche Ankündigung der Spiele erfolgt meist am letzten Mittwoch des Vormonats Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Wichtig: Wenn die neuen Spiele von PS Plus im Store landen, verdrängen sie die alten Games aus dem Vormonat. Ladet euch diese also rechtzeitig in eure Bibliothek herunter.

Das sind die aktuellen PS Plus Essential-Spiele für November:

PS Plus: Spiele für November sind bekannt – Gefeierter Action-Hit mit 85er-Score auf Metacritic ist dabei

PS Plus Dezember 2022 – Erste Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Dezember kommen? Aktuell gibt es noch keine glaubhaften Leaks zum neuen PS Plus. Allerdings haben wir uns in der Community ein wenig umgehört und stellen euch ein paar Titel vor, die mögliche Kandidaten für Spiele in PS Plus sein könnten.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindliche Informationen handelt, sondern lediglich um Spekulationen und Gerüchte, die im Internet diskutiert werden.

Sobald neue Informationen oder konkrete Leaks auftauchen, findet ihr diese aber natürlich sofort auf MeinMMO.

The Artful Escape (PS4, PS5)

The Artful Escape wurde erst zu Beginn des Jahres auf der PlayStation veröffentlicht, auf der Xbox und dem PC konnte man das Indie-Game schon seit letztem Jahr spielen.

In dem psychedelischen Abenteuer spielt ihr Francis Vendetti, ein Teenie-Gitarrentalent, der auf eine bewusstseinserweiternde und intergalaktische Reise geht, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und sich dem Vermächtnis einer toten Folk-Legende zu stellen.

The Arful Escape hat auf metacritic.com einen sehr guten Score von 81 Punkten und besticht durch seine tolle Grafik und der kompakten Spieldauer. Laut howlongtobeat.com müsst ihr in etwa 4 Stunden Spielzeit einplanen, bis ihr die Credits seht. Das perfekte Spiel also, um einen entspannten Nachmittag zwischen Weihnachten und Silvester zu verbringen.

Seht euch hier den Launch-Trailer zu The Artful Escape auf der PlayStation an:

Back 4 Blood (PS4, PS5)

Der Koop-Shooter Back 4 Blood ist der geistige Nachfolger der beliebten Left 4 Dead-Reihe. Folglich habt ihr in dem Game vor allem ein Ziel: Horden von Zombies entkommen und dabei so viele von ihnen abzuknallen wie möglich. Ganz besonders viel Spaß macht das, wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden auf Zombiejagd geht.

Das Spiel erschien vor etwa einem Jahr für die PlayStation-Konsolen und löste zu Release einen kleinen Hype aus, der allerdings recht schnell wieder verpuffte und nicht an die Erfolge früherer Left 4 Dead-Teile heranreichen konnte.

Das ist schade, da der First-Person-Shooter durchaus kurzweilig und schön anzusehen ist und die knallharte Action euren Puls garantiert in die Höhe treiben wird. Ein PS Plus-Release könnte sicherlich dazu beitragen, dass wieder mehr Spieler in den Genuss von Back 4 Blood kommen.

Wie es dem Spiel 1 Jahr nach Release geht, erfahrt ihr hier.

Wie die Zombiejagd bei Back 4 Blood abläuft, könnt ihr euch in diesem Launch-Trailer ansehen:

Dead Cells (PS4)

Das hochgelobte Indie-Game Dead Cells erschien bereits 2018 für die PS4 und glänzt mit einem Score von 87 auf metacritic.com.

In dem Roguevania spielt ihr einen namenlosen Insassen mit Gedächtnisverlust, der auf einer Gefängnisinsel zu sich kommt. Eure Aufgabe ist folglich, ebendieser Insel zu entfliehen und euch ganz nebenbei an dem König zu rächen, der euch einen Kopf kürzer gemacht hat. Dabei gibt es allerdings einen Haken: Jedes Mal, wenn ihr sterbt, werdet ihr komplett zurück zum Anfang des Spiels geschickt. Demnach müsst ihr euch nach jedem Tod aufs Neue durch prozedural generierte Dungeons schlagen, in der Hoffnung, den perfekten Run zu haben und der Insel endlich zu entkommen.

Der 2D-Sidescroller ist in klassischer Rogulike-Manier zwar bockschwer, macht aber gleichermaßen süchtig und wird euch sicherlich einige Zeit vor den Bildschirm fesseln.

Wenn ihr wissen wollt, wie das Gameplay des von Metroidvania-Spielen inspirierten Action-Plattformers aussieht, könnt ihr hier einen Blick darauf werfen:

Was bringt PS Plus Essential? Neben den kostenlosen Games des Monats gibt es bei PS Plus häufig auch Rabatte für weitere Spiele, sowie eine Cloud für eure Spielstände. Obendrauf bekommt ihr regelmäßig noch Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt.

Außerdem ist das Abo wichtig, wenn ihr Multiplayer-Games auf eurer PlayStation nutzen wollt. Nur wenige Spiele erlauben euch das Spielen im Online-Modus ohne PS Plus-Abonnement.

Einige der nützlichsten Features der PS5 sind standardmäßig deaktiviert. Dabei holen diese das Beste aus eurer Konsole heraus. Welche Einstellungen das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

