Neues Prügel-Spiel auf Steam mischt Super Smash Bros mit LEGO

Was haltet ihr vom LEGO Brawls? Habt ihr es schon ausprobiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wichtig beim Multiplayer: Die Konsolen-Spieler benötigen eine aktive Mitgliedschaft der entsprechenden Plattform, also zum Beispiel PS Plus, um online zocken zu können. Ihr könnt auch offline spielen, jedoch ohne die ganzen Online-Features (via legobrawlsgame.com ).

Gibt es einen Multiplayer? In LEGO Brawls gibt es die Option, allein, aber auch zusammen mit anderen zu zocken. Crossplay mit Konsolen ist dabei möglich und die Spieler können im Team in 4v4-Kämpfen antreten. Auch bietet das Game einen Party- und einen Battle-Royale-Modus.

So sieht das Gameplay in LEGO Brawls aus:

Im guten alten LEGO-Manier basteln sich Spieler ihre Kämpfer im Minifiguren-Design zusammen und treten mit ihnen in verschiedenen Arenen gegeneinander an.

Am 2. September 2022 veröffentlichte LEGO Games seine eigene Version eines Prügel-Spiels mit dem Titel „LEGO Brawls“. Ähnlich, wie wir es von Super Smash Bros oder MultiVersus kennen, können die Spieler in verschiedenen Arenen mit ihren Kämpfern antreten und einander verkloppen.

