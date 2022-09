Beliebter Alien-Shooter kommt auf Steam zurück – „Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch ein Kind war“

„Destroy All Humans!“, ist eine Spielreihe, dessen erstes Game 2005 seinen Release hatte. Am 30. August 2022 kam nun das neueste Remake mit „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auf Steam. Einige der Spieler werden nostalgisch.

„Destroy All Humans!“, launchte 2005. Im Jahr darauf folge dann der zweite Teil, der am 30. August 2022 ein Comeback auf Steam in Form eines Remakes erhielt.

„Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ stammt von Entwickler Black Forest und Publisher ThQ Nordic und ist ein Alien-Shooter im Third-Person-Stil.

Auf Steam erhielt das Spiel sehr positive Rezensionen. Einige der Spieler fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt.

Worum geht es in Destroy All Humans! 2 – Reprobed? Der Spieler schlüpft in die Rolle von Crypto, den König der bösen Aliens. Dieser kommt in den 1960ern auf die Erde und möchte Rache nehmen, nachdem der KGB sein Mutterschiff zerstört hatte. Die Invasion der Erde ist das Ziel – jedoch muss Crypto dafür Allianzen mit Menschen eingehen.

Dem Spieler stehen verschiedene Waffen und Technologien zur Verfügung, mit denen das Alien gegen Menschen kämpft. Auch hat er die Möglichkeit, mit seinem Raumschiff erfundene Städte anzugreifen.

Gibt es einen Multiplayer? Das Game verfügt über einen Koop-Modus, bei dem der Spieler gemeinsam mit einer weiteren Person die Story-Kampagne im Splitscreen spielen kann.

Was sagen Spieler auf Steam zum Spiel? Die Rezensionen zum Spiel fallen sehr positiv auf Steam aus. Von 152 Bewertungen sind 89% positiv. Einige der Spieler fühlen sich in der Zeit zurückversetzt:

Touchy, The Snowman: „Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch ein Kind war. Das Einzige, was fehlt, ist der Streit meiner Eltern im anderen Zimmer.“

Fear: „Ich freue mich, dass ich eines meiner liebsten Playstation 2-Spiele aus meiner Kindheit wieder besuchen kann. Destroy All Humans 2 war das beste Spiel der Serie. Ich habe es damals auf der Playstation 2 oft gespielt, weil es so ein toller Spieltitel war. Ich fühle mich wieder jung! Wenn du neu in der Serie bist, spiel bitte das erste Remake und dann dieses. Du wirst es nicht bereuen!“

Es gibt aber auch negative Stimmen. Diese kritisieren vor allem die Spielperformance, die in ihren Augen verbesserungswürdig sei.

Für welche Plattformen gibt es das Spiel? Neben der PC-Version erschien Destroy All Humans! 2 – Reprobed auch auf PS5, Xbox Series X/S.

Wie viel kostet das Spiel auf Steam? Destroy All Humans! 2 – Reprobed gibt es aktuell für 39,99 € auf Steam zu kaufen. Wenn ihr die „Dressed to Skill“-Edition haben möchtet, gibt es die für 54,99 €.

Kanntet ihr die Spielreihe „Destroy All Humans!“ ? Wenn ja, welche Erinnerungen habt ihr zu den Games? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

