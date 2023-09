Professionelle Soundqualität für PC, PS4 und Mac: Das HyperX QuadCast S bei Amazon im Angebot

Mit dem HyperX QuadCast S seid ihr kommende Gaming-Sessions oder Streams bestens vorbereitet. Sichert euch jetzt das Angebot bei Amazon.

Dieses RGB USB-Kondensatormikrofon ist speziell für PC, PS4 und Mac entwickelt. Außerdem bekommt ihr zahlreiche Funktionen, wodurch eure Audioerlebnisse neue Dimensionen in diesem Preis-Leistungs-Spektrum erreichen. Spart jetzt 28% und bezahlt nur noch 129,99€ statt 179,99€.

Diese Aspekte sprechen für das HyperX QuadCast S

Das Teil ist nicht nur ein leistungsstarkes Mikrofon, sondern auch äußerst robust. Es ist vibrations- und stoßgeschützt, sodass unerwünschte Geräusche und Störungen enorm verringert werden. Sämtliche Umgebungsgeräusche, wie von der Tastatur oder Bewegungen mit dem Stuhl hindern das HyperX QuadCast S nicht daran, saubere und unverfälschte Sounds von sich zu geben.

Obendrein profitiert ihr vom Poppschutz, der beim Kauf enthalten ist. Dieser reduziert störende Plosivlaute, die beim Aussprechen von bestimmten Buchstaben entstehen können. Ihr müsst keine Angst haben, dass eure Zuhörer durch unangenehme Geräusche abgelenkt werden könnten. Eure Aufnahmen klingen dank dieses Schutzes höchst professionell.

Das Mikrofon verfügt über eine hochwertige 24-Bit-Auflösung und eine Abtastrate von bis zu 96 kHz, was eine präzise und detailreiche Klangwiedergabe ermöglicht. Somit sind sämtliche Streaming-Aktionen, Podcasts oder Gaming auf allerlei Plattformen kein Problem.

Die integrierte RGB-Beleuchtung wertet euer Zimmer nach euren Wünschen auf. Ihr könnt aus diversen Farben und Effekten euren eigenen Stil formen. Jederzeit ist es möglich, dass ihr eure Beleuchtung dank der HyperX NGENUITY Software persönlich ausrichten könnt.

Die Installation ist recht simpel. Ihr müsst das Mikrofon lediglich per USB an euren PC, eure PS4 oder euren Mac anschließen und schon könnt ihr euer Projekt angehen. Zudem hat das Mikrofon einen praktischen Kopfhöreranschluss, sodass ihr eure Aufnahmen in Echtzeit überwachen könnt.

