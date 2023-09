Mit diesen 2 Grafikkarten könnt ihr euren Gaming-PC jetzt günstig auf 4K aufrüsten

Bei Mindfactory sind mit der RTX 4070 und der RX 7800 XT gerade zwei Grafikkarten im Angebot, mit denen ihr euren PC günstig aufrüsten könnt.

Beide Grafikkarten sind bestens für Gaming in WQHD geeignet und machen auch in 4K eine richtig gute Figur. Die zwei Modelle bekommt ihr bei Mindfactory gerade jeweils für knapp unter 600€.

4K-Grafikkarte: GeForce RTX 4070 im Angebot

Um dieses Modell geht’s: Es handelt sich hier um die MSI Geforce RTX 4070 Ventus 2X OC mit 12GB GDDR6X-Speicher. Die Grafikkarte ist schlicht designt und mit zwei großen Lüftern ausgestattet, die eure Hardware auch unter Belastung kühl halten.

Bei der Leistung liegt die Karte in etwa zwischen der RTX 3080 und der 3080 Ti. Aktuelle Spiele könnt ihr also in WQHD mit maximalen Details, Raytracing und hohen fps zocken. Für 4K müsst ihr natürlich ein paar Kompromisse eingehen und erreicht nicht gar so hohe fps, die Leistung ist dafür aber trotzdem ausreichend.

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet das Custom Modell von MSI gerade nur 598,99€. Für den Versand kommen dann nochmal 8,99€ dazu.

Der Preis ist wirklich gut, bis Mitte September war die Grafikkarte überhaupt nie unter 650€ zu haben. Preise unter 600€ sind nach wie vor Ausnahmen.

Alternativ: Radeon RX 7800 XT im Angebot

Um dieses Modell geht’s: Die Sapphire Radeon RX 7800 XT Nitro+ kommt mit 16GB GDDR6-Speicher und setzt auf drei Lüfter. Das Design ist ebenfalls schlicht gehalten.

Leistungstechnisch ist die RX 7800 zwischen der RX 6800 und der RX 6900 zu verorten. Damit liegt die Grafikkarte in etwa auf dem Niveau der RTX 4070. In WQHD könnt ihr also aus vollen Rohren feuern, in 4K sind ein paar Einstellungen nötig, die Performance ist aber trotzdem top!

So gut ist das Angebot: Die Sapphire Radeon RX 7800 XT Nitro+ bekommt ihr bei Mindfactory aktuell für nur 595€. Hier ist der Versand sogar gratis.

Mindfactory ist der einzige Anbieter, der das Modell aktuell für unter 600€ führt. Bei anderen Shops zahlt ihr mit Versand zurzeit sogar mindestens 618,80€. Der Preis war außerdem auch vorher nur ein einziges Mal günstiger und das auch nur um magere 10 Cent. (Quelle: geizhals.de)

