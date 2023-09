4K, 144Hz & 32 Zoll: Dieser Gaming-Monitor hat alles und ist gerade zum Tiefstpreis im Angebot

Starkes Angebot bei Cyberport: Sichert euch jetzt einen Gaming-Monitor mit 4K, 32 Zoll und 144Hz Bildwiederholrate zum Schnäppchenpreis.

Es handelt sich dabei um den Lenovo Legion Y32p-30. Der kostet bei Cyberport aktuell nur noch 653€. Für den Versand kommen nochmal 6,99€ dazu. Die UVP des Monitors liegt bei 999€.

Tiefstpreis: Günstiger als für den aktuell bei Cyberport aufgerufenen Preis war der Gaming-Monitor bisher noch nie. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mit Versand zurzeit mindestens 673,67€. (Quelle: geizhals.de)

Gaming-Monitor mit 4K und 32 Zoll im Angebot

Schnell, groß und hochauflösend: Der Lenovo Legion Y32p-30 bietet euch im Grunde alles, was ihr aktuell von einem High-End Gaming-Monitor erwartet. Das IPS-Panel löst in 4K auf und liefert so gestochen scharfe Bilder.

Die laufen dank 144Hz Bildwiederholrate und FreeSync Premium auch angenehm flüssig und ruckelfrei. So behaltet ihr in jeder Auseinandersetzung die Oberhand. Der Bildschirm misst 32 Zoll in der Diagonale, euch entgeht also kein Detail eurer Lieblingsspiele.

Jetzt zuschlagen: Lenovo Legion Y32p-30 im Angebot!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Diagonale 31.5″/​80cm Auflösung 3840×2160, 16:9, 140ppi Bildwiederholfrequenz 144Hz Reaktionszeit 2ms (GtG), 0.2ms (MPRT) Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium HDR VESA DisplayHDR 400 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4

Auch die Ergonomie lässt nichts zu wünschen übrig. Das Modell ist höhenverstellbar und schwenkbar und kann so perfekt an eure präferierte Sitzposition angepasst werden.

Über HDMI oder DisplayPort könnt ihr den Gaming-Monitor mit eurem PC verbinden. Da es sich um HDMI 2.1-Anschlüsse handelt, eignet sich der Monitor auch hervorragend für die PS5 oder Xbox Series X/S. Mit den Konsolen könnt ihr Spiele in 4K und mit bis zu 120 fps zocken.

Wenn ihr preiswerte Gaming-Hardware und aufregende neue Produkte sucht, schaut doch mal in unsere Übersicht. Dort findet ihr täglich detaillierte Vorstellungen von aktuellen Angeboten, Aktionen und Schnäppchen aus verschiedenen Kategorien und von verschiedenen Anbietern.