Curved-Monitor mit G-Sync und butterweichen 144Hz jetzt super günstig bei Amazon

Wenn ihr eine Auflösung in 3440 x 1440 Pixels und einen Curved-Monitor bevorzugt, seid ihr hier richtig. Jetzt zum Angebotspreis bei Amazon.

Dieser Monitor vermag es, euch tiefer ins Geschehen hineinzuwerfen und vervielfacht jedes Gaming-Abenteuer. Mit seinem beeindruckenden 34-Zoll-Curved-IPS-Bildschirm und einer Bildwiederholrate von 144 Hz liefert er unglaubliche Bilder und eine saubere Darstellung von Bewegungen. Unabhängig vom reduzierten Preis könnt ihr zusätzlich beim Erwerb 33% für euren Game-Pass sparen. Erhaltet den Monitor zu einem guten Preis und bezahlt über 100€ weniger.

Darum ist dieser Curved-Monitor ein exquisiter Geheimtipp

Eine Reaktionszeit von 1ms verhindert Verzögerungen oder unnötige Schlierenbildung. Eure intensivsten Gaming-Erlebnisse werden in Echtzeit wiedergegeben und verfälschen keinen Augenblick. Taktische Actiontitel wie Rainbow Six Siege oder herausfordernde PVP-Spiele wie League of Legends werden mit diesem Monitor garantiert Spaß machen.

Mit der G-Sync- und FreeSync-Technologie bietet dieser Bildschirm eine nahtlose Synchronisation zwischen Monitor und Grafikkarte. Somit müsst ihr euch keine Gedanken um Tearing oder Ruckeln machen, was das Spielerlebnis enorm dämpfen könnte. Ihr erhaltet die Kontrolle in jedem Moment und könnt somit leichter einen Sieg realisieren.

Er unterstützt auch HDR für eine verbesserte Farbgenauigkeit und Kontrast. Eure Spiele werden mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen zum Leben erweckt, was für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgt.

Natürlich habt ihr etliche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, Display Port und USB. Obendrein erhaltet ihr mit diesem Bildschirm einen praktischen Kopfhörerausgang, wodurch ihr eure Spiele in bester Klangqualität genießen könnt.

Es ist eine Übertaktung bis zu 160Hz möglich, wobei Spielinhalte noch flüssiger dargestellt werden. Das IPS-Panel ist übrigens im 21:9-Format, was bei vielen Spielern recht beliebt zu sein scheint.

Eher auf der Suche nach Komponenten, um ein High-End-System aufzubauen? Dann solltet ihr euch Informationen zu diesem Mainboard einholen und das großzügige Angebot nutzen.