Amazon startet noch vor dem Prime Day 2024 mit einem Knall: kostenlose Überraschung im Wert von 50€ für Prime-Mitglieder

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür. Bereits vor dem Start gibt es ein Top-Angebot, das ein großes Geschenk für Prime-Mitglieder ist.

Vor kurzem wurde der Amazon Prime Day bekannt gegeben. Am 16. Und 17. Juli könnt ihr euch wieder auf die Jagd begeben und von tausenden Sonderangeboten aus sämtlichen Kategorien profitieren. Auf der Prime-Day-Übersichtsseite könnt ihr euch sämtliche Informationen einholen. Wenn ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr bereits ein fulminantes Sonderangebot nutzen. Genießt jetzt 5 Monate lang kostenlosen Zugang zum hauseigenen Musik-Streamingdienst Music Unlimited von Amazon.

Das Angebot endet am 18. Juli um 08:59 Uhr. Ihr spart rund 50€, da das Abo normalerweise 9,99€ für Prime-Mitglieder und 10,99€ für alle anderen kostet. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die regelmäßig neue Musik ausprobieren wollen, findet ihr aktuell kein besseres Musik-Streaming-Angebot.

Dies könnt ihr von Amazon Music Unlimited erwarten

Mit Amazon Music Unlimited habt ihr Zugriff auf eine schier unendliche Auswahl von über 100 Millionen Songs, ohne lästige Werbeunterbrechungen. Dies ist sowohl online als auch offline für euch möglich. Wenn ihr in einer schlechten Internet-Region lebt, ist die Offline-Nutzung von enormem Vorteil. Außerdem ist die Offline-Nutzung auch gut, wenn ihr euer Datenvolumen nicht immer wieder belasten wollt.

Lasst euch vor dem Prime Day das famose Angebot nicht enteghen

Ein herausragender Aspekt von Music Unlimited ist die erstklassige Klangqualität. Mit Amazons Streaming-Dienst könnt ihr nun alle Songs in HD-Qualität mit bis zu 1411 kbps genießen, und viele sogar in Ultra-HD mit bis zu 9216 kbps. Im Vergleich dazu bietet Spotify derzeit nur 320 kbps. Überdies sorgt Amazon bei ausgewählten Songs sogar für ein 3D-Audioerlebnis, das euch in eine immersive Klangwelt entführt.

Neben einer Vielzahl von Musiktiteln bietet Amazon Music Unlimited auch eine breite Palette an hochwertigen Podcasts und Hörspielen. Überraschenderweise sind sogar einige Hörbücher im Abonnement enthalten, obwohl Amazon mit Audible einen eigenen Streaming-Dienst für Hörbücher betreibt. Aktuell könnt ihr übrigens auch Amazon Audible im Rahmen des Prime-Day-Angebots kostenlos hören und erhaltet dabei großzügige 3 Monate geschenkt. Ich empfehle euch die Hörspiel-Reihe von John Sinclair, wenn ihr auf Dark Fantasy steht.

Das könnt ihr zum Amazon Prime Day erwarten

Amazons hauseigene Top-Marken

Natürlich ist bislang nicht bekannt, welche Deals euch beim Amazon Prime Day 2024 erwarten. Wie immer werden bestimmt einige Amazon-Eigenmarken wie der Amazon Fire TV Stick oder der Smart-Lautsprecher Echo Dot 5 mit von der Partie sein. Es gibt aber bereits ein paar richtige Gaming-Hits, die ihr jetzt bei Amazon günstig abstauben könnt. Unter anderem ein nervenaufreibendes Endzeitszenario oder auch düstere Fantasy-Welten. Mehr dazu findet ihr in unserer Box.

Weitere Top-Angebote

Ihr sucht häufig nach mehr Schnäppchen? Dann riskiert einen Blick auf unsere Deals-Seite. Hier findet ihr vorwiegend blitzschnelle SSDs, Mainboards, CPUs und Grafikkarten. Manchmal gibt es auch tolle Konsolen wie die PlayStation 5 oder die Nintendo Switch im Angebot. Außerdem halten wir sporadisch nach tollen Merchandise-Angeboten oder Lego Ausschau. In jeder Hinsicht lohnt sich gelegentlich ein Besuch.