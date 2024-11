Pokémon: Im neuen Set „Stürmische Funken“ kehrt Pikachu zurück, und er strahlt wie nie zuvor

Das Sammelkartenspiel zu Pokémon hat mit „Karmesin & Purpur – Stürmische Funken“ eine neue Erweiterung bekommen. Wir von MeinMMO verraten euch, was für Neuerungen euch erwarten.

Was ist „Stürmische Funken“? Das Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG) wird regelmäßig durch neue Karten erweitert, die in sogenannten Sets erscheinen. Diese Sets werden wiederum in Serien zusammengefasst, die meist dem aktuellen Videospiel entsprechen.

Aktuell befinden wir uns in der „Karmesin & Purpur“-Serie.

Das neuste Set heißt „Stürmische Funken“.

Es ist seit dem 08. November 2024 erhältlich.

„Stürmische Funken“ hat sowohl für aktive Spieler, als auch für Sammler von schönen Karten einiges zu bieten.

Terakristall-Pokémon und Drachen – Was steckt im Set?

Das neue Set „Stürmische Funken“ bringt über 250 neue Karten ins Spiel. Dazu gehören:

9 Stallar-Terakristall-Pokémon-ex

9 Pokémon-ex

8 ASS-KLASSE-Karten

23 seltene Illustrations-Karten

11 seltene Karten mit besonderen Illustrationen

6 hyperseltene, goldgeprägte Karten

Im Mittelpunkt steht vor allem ein alter Bekannter: Pikachu. Er kehrt im neuen Gewand zurück, und zwar als Stellar-Terakristall-Pokémon-ex. Begleitet wird er dabei von vielen anderen mächtigen Elektro-Pokémon, die einen Themenschwerpunkt des Sets bilden.

Das zweite große Thema des Sets sind drachenartige Pokémon, die in verschiedenen Typen auftreten. Highlights sind vor allem Alola-Kokowei-ex, Briduradon-ex und Latias-ex.

Was sind Teraktristall-Pokémon? „Stürmische Funken“ ist erst das zweite Set, indem die sogenannten Terakristall-Pokémon auftauchen. Terakristallisierung ist eine Spielmechanik, die bereits aus den Videospielen bekannt ist. Es gibt sie seit der neunten Generation, welche Ende 2022 mit „Karmesin & Purpur“ eingeleitet wurde.

Durch eine Terakristallisierung können Pokémon im Kampf deutlich stärker gemacht werden. Die Pokémon glänzen dabei wie Edelsteine und haben eine Art Krone auf dem Kopf – den Terakristall.

Wie funktioniert das im Kartenspiel? Seit dem letzten Set, „Stallarkrone“, hat die Terakristallisierung nun auch ihren Weg ins Sammelkartenspiel gefunden.

Anders als im Videospiel müssen Pokémon hier nicht unbedingt erst im Kampf terakrisallisiert werden. Es handelt sich um eigenständige Pokémon-Karten, die sowohl als „Basis“, „Phase 1“ oder „Phase 2“ Pokémon auftreten können. Sie alle haben:

eine mächtige Attacke, für die drei Energien verschiedenen Typs benötigt werden.

folgende Zusatzregel: „Solange sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken (deine und die deines Gegners) zugefügt wird“.

„Stürmische Funken“ bietet eine gute Mischung

Für wen eignet sich das Set? Mit der Einführung weiterer Terakristall-Pokémon knüpft „Stürmische Funken“ nahtlos an das zuletzt erschiene Set „Stellarkrone“ an. Wer die Mechanik dort bereits mochte, ist hier also genau richtig.

Wenn ihr Terakristallisation bisher noch nicht kennt, ist das aber auch kein Problem. Das Set bietet auch alleine genug gute Kombinationsmöglichkeiten, um hier neu einzusteigen.

Besonders flexibel sind die drakonischen Pokémon, die zu allen möglichen Deckstilen passen. Das dürfte vor allem auch erfahrenere Spieler freuen, die gerne an ihren Decks basteln.

Nicht zuletzt bietet das Set allen Sammlern natürlich auch viele schöne Karten. Allen voran die Terakristall-Pokémon im bunten und funkelnden Look sind ein echter Hingucker.

Neue Karten kostenlos erhalten

Wollt ihr ein wenig in das neue Set hineinschnuppern, könnt ihr das problemlos tun – sogar ohne etwas zu bezahlen. Zur Feier von „Stürmische Funken“ könnt ihr kostenlos Karten in digitaler Form für „Pokémon-Sammelkartenspiel-Live“ erhalten – nicht zu verwechseln mit dem neuen „Pokémon Pocket“.

1. TikTok-Streams

Ihr könnt zwei Boosterpacks erhalten, indem ihr TikTok-Streams anschaut:

Jedes Benutzerkonto mit Zugang zu TikTok LIVE, das bis zum 23. November 2024 Pokémon-Sammelkartenspiel-Live streamt, kann automatisch In-Game-Belohnungen verteilen.

Klickt während des Streams auf das Belohnungssymbol.

Schaut mindestens 3 Minuten zu.

Kopiert den erhaltenen Code und löst ihn ein (Pokemon.de/Einloesen). Dafür benötigt ihr ein Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-Konto.

2. Twitch-Streams

Schaut ihr die lateinamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften (LAIC) auf Twitch, könnt ihr Terakristall-Pikachu-ex sowie weitere digitale Inhalte erhalten:

Ihr braucht einen Pokémon-Trainer-Club-Account und einen Twitch-Account. Diese müsst ihr über die offizielle Pokémon-Seite (rewards.pokemon.com) verknüpfen.

Schaut 30 Minuten lang einen der passenden Streams auf Twitch. Die Streaming-Zeiten findet ihr hier auf pokemon.com.

Nach Abschluss erhaltet ihr einen Drop, den ihr im „Inventar“ eures Pokémon-Accounts (auch auf rewards.pokemon.com) finden könnt.

Kopiert den Code und gebt ihn im Spiel ein.

Eine weitere Möglichkeit, kostenlos mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel zu starten, ist die kürzlich erschienene App „Pokémon TCG Pocket“. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen erklärt euch, was die App für sie so genial macht: Das neue Sammelkartenspiel zu Pokémon macht fast alles besser als das Original von früher und kostet nicht mal was

Hinweis: MeinMMO hat ein Produkt zur Bewertung kostenlos vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen.