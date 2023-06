Spieler investierte 315 € und ein Jahr seines Lebens, um sein geliebtes Pokémon zu retten – Nach 15 Jahren sind sie wieder vereint

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum ein Profi-Wrestler über 2700 Exemplare von einem Spiel hat und noch mehr will.

So hat er es angestellt: Um seinen treuen Weggefährten in die neueste Generation zu verfrachten, hat Roxaschao keine Kosten und Mühen gescheut.

Was macht das Pokémon so besonders? Ausgerechnet Glurak braucht eine solche Rettung eigentlich gar nicht. Denn die finale Entwicklung von Glumanda, dem Feuer-Starter aus Generation 1, hätte er sich deutlich einfacher neu beschaffen können.

Mit dem aktuellsten Update für Pokémon HOME war es dem Spieler jetzt möglich, seinen alten Begleiter nach Paldea in Purpur/Karmesin zu holen (via 3D Juegos ).

Was war das für eine Rettungsaktion? Der Reddit-Nutzer u/Rxyaschao teilte am 6. Juni die Wiedervereinigung mit seinem geliebten Glurak. Das war die letzten 15 Jahre in Pokémon Colosseum für den GameCube gestrandet gewesen.

