Neue Live-Action-Serie zu Pokémon versetzt euch mit erstem Trailer zurück in die Kindheit

Noch diesen Monat startet in Japan eine neue Live-Action-Serie zu Pokémon. Der erste Trailer zeigt jetzt, dass die Serie ganz anders wird als alle Live-Action-Adaptionen, die es bis jetzt zu dem Franchise gab. Vor allem aber lässt der Trailer ein wirklich nostalgisches Gefühl aufkommen.

Was euch erwartet: Um das einmal vorwegzunehmen: einen Auftritt der Taschenmonster in animierter Form, wie bei anderen Live-Action-Adaptionen, braucht ihr in dieser neuen Serie nicht zu erwarten.

Die Serie PokéTsume oder im Englischen Pocket Filled with Adventure kommt nämlich mehr oder weniger ohne die kleinen Wesen aus. Stattdessen zeigt die Serie, wie ein Spiel die Menschen seit Generationen begeistert und zusammenführt.

Den Trailer seht ihr hier auf MeinMMO:

Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die nach Tokyo zieht und von ihrer Mutter einen Gameboy zusammen mit Pokémon Rot geschenkt bekommt. Dadurch verliebt sie sich in die Welt von Pokémon.

Die Serie begleitet sie in ihrem neuen Leben und durch die neuen Herausforderungen, die ein Umzug so mit sich bringt, und wie das Spiel sie dabei beeinflusst. Von dem, was man weiß, möchte die Serie vermutlich zeigen, wie das Pokémon-Franchise Menschen zusammenführen und dadurch neue Freundschaften entstehen können.

Was der Trailer zeigt: Wenn der Trailer auch damit überrascht, dass wirklich kein animiertes kleines Monster durchs Bild läuft, kommt bei vielen Spielern vermutlich ein richtig nostalgisches Gefühl auf.

Denn zu sehen sind viele Ausschnitte aus dem alten Pokémon Spiel, die einen einfach sofort in die Kindheit zurückwerfen. Untermalt wird das alles mit der passenden alten Musik und einigen Szenen in denen sich vermutlich jeder irgendwie wieder findet.

So sehen wir die junge Frau zum Beispiel in die Cartridge und den Gameboy pusten, was sicher jeder gemacht hat. In einer anderen Szene sitzt sie einem anderen Spieler gegenüber und ihre beiden Gameboy sind über Kabel miteinander verbunden. Eben die alte Art im Lokalen-Koop zu spielen.

Mal ganz davon abgesehen, ob man einen solchen Ansatz für eine Live-Action-Serie zu Pokémon interessant findet oder nicht, mit solchen kleinen Andeutungen macht es definitiv Spaß den Trailer zu gucken. Dabei kann man auch kaum anders, als sich ein bisschen mit der jungen Frau zu freuen.

Wo findet ihr die Serie? Die Serie startet am 19. Oktober 2023 auf TV Tokyo. Ob auch andere Länder den Release genießen dürfen, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von der neuen Serie? Würdet ihr PokéTsume gucken, wenn sie hier in Deutschland erscheint oder reicht es euch, den Trailer gesehen zu haben? Sagt uns gerne eure Meinung.

Pokémon GO: Spieler findet seltenes Shiny, doch die Community spricht nur über seine Katze