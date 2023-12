Auf dieser Pokémon GO Route könnt ihr gleich euren Wocheneinkauf erledigen

In Pokémon GO ist es garnicht so einfach, eine Route freischalten zu lassen. Über eine besonders irritierende Route, die freigeschaltet wurde, diskutiert nun die Community.

Was sind Routen? Routen sind ein Feature in Pokémon GO, bei dem Trainer interessante Strecken als Route einreichen können. Wenn diese von Niantic genehmigt werden, können Trainer diesen anschließend folgen und dabei unter anderem auf den neuen NPC Mateo treffen.

Eine Route genehmigt zu kriegen, ist dabei garnicht so einfach. Niantic möchte ausschließlich hochwertige Routen im Spiel haben. Dies führt dazu, dass viele eingereichte Routen wochenlang nicht geprüft und anschließend abgelehnt werden.

Über was für eine Route amüsiert sich die Community aktuell? Eine Route, die den Qualitätsansprüchen von Niantic wohl gerecht wird und von einem Trainer im Spiel gefunden wurde, sorgt aktuell für Irritation und Gelächter. Diese Route führt weder an wunderschöner Natur, noch an Sehenswürdigkeiten oder interessanten Punkten vorbei – sondern durch ein Lebensmittelgeschäft.

Den Post dazu binden wir hier für euch ein:

Community fragt: Wie konnte das genehmigt werden?

Der Trainer, der diese Route entdeckt hat, schreibt selber dazu: Wie konnte das genehmigt werden? Es ist nur ein Spaziergang durch die Gänge des Lebensmittelgeschäfts . Ein weiterer Kommentar aus der Community lautet “das ist urkomisch”. Auch wird geschrieben: Pokemon-Trainer müssen essen. Dies ist Mateos Lieblingsstrecke .

Dass es nicht so einfach ist, seine Routen genehmigt zu bekommen, bestätigt ein weiterer Kommentar: Dennoch versuche ich seit August, eine Genehmigung zu erhalten . In der Vergangenheit haben wir euch bereits Tipps zur Erstellung von Routen aufgelistet, die die Chance erhöhen, dass diese freigeschaltet werden.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bereits Routen eingeschickt und wurden diese vielleicht sogar angenommen und veröffentlicht? Besitzt ihr vielleicht sogar eigene Tipps, mit denen ihr gute Erfahrungen gesammelt habt, um die Chancen auf eine Veröffentlichung von Routen zu verbessern?

Wenn ihr noch nicht wisst, was sonst noch in diesem Monat auf euch wartet, schaut euch die Events von Pokémon GO im Dezember 2023 an.