In Pokémon GO gibt es im April 2020 einen neuen Promo-Code, der euch ein wichtiges Geschenk beschert. Das könnt ihr zum Community Day mit Abra gut gebrauchen.

Das verschenkt Niantic: Die Entwickler von Pokémon GO wollen den Trainern noch ein paar Bälle schenken, damit der Ball-Mangel über den Community Day nicht allzu groß wird.

Es ist das zweite Mal, dass Niantic einen solchen Promo-Code veröffentlicht, der zumindest eine kleine Ball-Spende ermöglicht.

Promo-Code einlösen und Geschenk sichern

Das ist der Promo-Code: Im Shop könnt ihr den Promo-Code eintippen und das Geschenk erhalten. Der Code lautet:

MDWC4SNGUFXS2SW9

Welche Items gibt es dadurch? Die Menge der Items ist nicht riesig, doch dafür komplett kostenlos. So gibt es:

20 Himmihbeeren

20 Superbälle

Vor allem die Bälle dürfen so einige Spieler freuen, denn der Community Day mit Abra steht an und die Bälle dürften dort wieder knapp werden. 20 weitere Superbälle sind da also ein gerngesehenes Geschenk.

Hier ist das Feld für den Promo-Code

Wie löse ich den Promo-Code ein? Für Android-Nutzer geht das ganz leicht. Geht einfach in den Ingame-Shop und scrollt nach ganz unten. Unter den Münzen findet ihr ein Feld mit „Promos“. Dort könnt ihr den Code eingeben und die Items einkassieren.

Es kann sein, dass dort steht, dass der Code bereits eingelöst ist. Entweder wurden die Items dann schon eurem Konto gutgeschrieben oder ihr müsst es einfach nochmal probieren. In eurem Tagebuch könnt ihr sehen, wenn der Code erfolgreich eingelöst wurde.

Für iOS-User gibt es dieses Promo-Feld nicht. Ihr könnt auf die Website von Niantic gehen und euch dort anmelden. Danach erscheint ein Feld, wo ihr den Promo-Code eingeben könnt. Das Geschenk wird euch dann gutgeschrieben.

Welche Geschenke gibt es zudem noch? Jede Woche verteilt Niantic eine neue Box für eine PokéMünze. Sie beinhaltet diesmal wieder ein paar Superbälle. Ihr könnt also auch diese Box abholen und von den Bällen profitieren.