Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 15 Items – So löst ihr ihn ein

In Pokémon GO ist seit dem 7. Februar 2024 ein neuer Promo-Code verfügbar. Wie ihr ihn einlöst, zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Code? Der Code wird aktuell von Spielern in der Online-Community zu Pokémon GO geteilt, etwa auf reddit.

Er lautet:

XZU46EAHWPKLK

Der Code ist am 7. Februar noch aktiv, unklar ist aber, wie lang er verfügbar bleibt. Wer ihn nutzen will, sollte sich beeilen.

Was bringt der Code? Wenn ihr den Code einlöst, erhaltet ihr insgesamt 10 Superbälle und 5 Tränke.

Wie löst man Promo Codes in Pokémon GO ein?

Wie ihr die Codes einlöst, hängt davon ab, ob ihr ein iOS- oder ein Android-Gerät verwendet. Mit Android könnt ihr es einfach im Spiel einlösen, bei iOS müsst ihr einen Umweg gehen.

Auf iOS: Da es kein entsprechendes Feld gibt, müsst ihr über die Einlöse-Website von Niantic gehen. Die findet ihr mittlerweile im Web Store.

Kopiert euch den Promo-Code

Besucht den Webstore, den Link findet ihr hier (zum Webstore von Pokémon GO)

Meldet euch mit eurem Account an, den ihr für Pokémon GO nutzt

Gebt den Code ein

Auf Android: Hier müsst ihr einfach nur in die Shop-Sektion im Spiel wechseln. Dort scrollt ihr nach unten, bis ihr zum Feld “Promos” gelangt. Dort könnt ihr den Code eingeben und einlösen.

Hinweis: Manche Spieler berichten, dass es ein wenig gedauert hat, bis die Items bei ihnen nach der Einlösung ankamen. Wundert euch also nicht, wenn es nicht direkt bei euch landet. Wenn ihr überprüfen wollt, ob der Code bei euch funktioniert hat, schaut im Tagebuch in Pokémon GO nach – dort wird es aufgeführt.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Der Februar hat begonnen und mit dem Mondneujahr-Event den ersten größeren Termin im Event-Kalender mitgebracht. Das dreht sich um Drachen-Pokémon und eine globale Challenge, die aktuell noch läuft.

Hier müssen alle Trainer weltweit eine Milliarde gute Würfe sammeln, um weitere Boni freizuschalten. Wann das der Fall ist, bleibt abzuwarten – etwas mehr als 800 Millionen gute Würfe wurden mittlerweile geworfen. Und wenn ihr wissen wollt, was noch ansteht: Hier findet ihr alle Events im Februar 2024 bei Pokémon GO.