Pokémon GO Naturzone: So geht es an Tag 2 weiter

Tag 1 der Naturzone in Pokémon GO ist beendet. Welche Inhalte bringt Tag 2?

Mit dem Samstag endet auch der erste Tag der GO Naturzone: Um 18:15 Uhr war der letzte Ball geworfen, Tag 1 ist beendet.

Wann läuft Tag 2 der GO Naturzone? Der zweite Tag der Naturzone startet wie schon der Samstag um 10:00 Uhr. Ende ist erneut um 18:15 Uhr. Auch morgen habt ihr also etwas mehr als 8 Stunden Zeit, das Event zu spielen.

Was ist mit meinen Safaribällen von Tag 1? Die Safaribälle sind jeweils nur an dem Tag, an dem ihr sie gesammelt habt, bis 18:15 Uhr gültig. Nach 18:15 Uhr verfallen alle Safaribälle. Morgen müsst ihr also neue Safaribälle sammeln.

Grundsätzlich läuft der morgige Tag nahezu gleich wie der erste Tag ab. Die Unterschiede zeigen wir euch hier.

Pokémon GO Naturzone: Das ist an Tag 2 anders als an Tag 1

Das ist der erste Unterschied: Zum einen findet ihr an Tag 2 andere mächtige Pokémon vor, als es an Tag 1 der Fall war. Bei den mächtigen Pokémon handelt es sich um besonders starke Exemplare, die zudem eine erhöhte XL- oder XXL-Chance haben. Mehr Infos zu den mächtigen Pokémon gibt es hier.

Morgen, am Sonntag, trefft ihr die folgenden mächtigen Pokémon:

Bisaflor*

Quappo*

Dragoran*

Impergator*

Elevoltek*

Mamutel*

Zapplarang*

Tandrak*

Damit sind einige spannende Pokémon unterwegs, die zu den besten Angreifern im Spiel gehören. Die solltet ihr also nicht verpassen. Sie alle können auch als Shiny auftauchen, wenn ihr Glück habt.

Der zweite Unterschied: Es gibt eine kleine Rotation bei den Stufe-3-Raid-Bossen. In den 3-Sterne-Raids trefft ihr am Sonntag:

Bisaflor*

Elevoltek*

Relaxo mit Nietenjacke* (den gab es auch schon am Samstag, hier sind die Relaxo-Konter)

Was passiert noch an Tag 2? Abgesehen von den oben genannten Unterschieden bleiben die Inhalte weitestgehend gleich. Ihr habt also weiterhin Zeit, eure Forschungen zu erledigen, Monster in Raids zu besiegen oder Dynamax-Kämpfe zu absolvieren. Auch morgen werden in den letzten 15 Minuten nochmal jede Menge mächtige Pokémon auftauchen.

Damit ihr einen Überblick habt, findet ihr hier unsere wichtigsten Beiträge rund um die GO Naturzone und ihren Features:

Wie geht es nach der GO Naturzone weiter? Grundsätzlich laufen wir auf das Ende der aktuellen Season mit dem Namen „Dyna-Maximum“ zu. Mit der Naturzone ist sie aber noch nicht ganz beendet – diese Aufgabe fällt dem Dyna-Maximum-Finale-Event zu. Dieses Event startet am 27. November 2024 und endet am 1. Dezember. Zu den Highlights zählen das Debüt von Galar-Corasonn sowie die Shiny-Varianten von Regidrago und Regieleki. Alle Informationen zum Dyna-Maximum-Finale in Pokémon GO gibt es hier.