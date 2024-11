Pokémon GO: Relaxo Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Ihr wollt Relaxo in Pokémon GO herausfordern? Wir zeigen euch die besten Konter, damit ihr euch optimal vorbereiten könnt, um das Pokémon in Raids zu bekämpfen.

Was ist Relaxo für ein Pokémon? Relaxo ist ein Pokémon aus der 1. Generation und besitzt den Typ Normal. Seit der 4. Generation besitzt es mit Mampfaxo auch eine Vorentwicklung.

Wann kommt Relaxo? Ihr könnt Relaxo mit Nietenjacke in dem weltweiten Naturzone-Event am 23. und 24. November 2024 in 3*-Raids herausfordern.

Wir zeigen euch, welche Pokémon ihr am besten gegen Relaxo als Konter mitnehmen solltet und erklären euch außerdem, gegen welche Typen das Monster eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Relaxo besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Mega-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Crypto-Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Keldeo mit Fußkick und Sanctoklinge Mega-Simsala mit Konter und Fokusstoß Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Hariyama mit Kraftwelle und Wuchtschlag Mega-Galagladi mit Fußkick und Nahkampf Necrozma (Abendmähne) mit Psychoklinge und Stahlgestirn Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Fokusstoß Marshadow mit Konter und Nahkampf Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Epitaff mit Konter und Nahkampf Mega-Schlapor mit Doppelkick und Fokusstoß Crypto-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Crypto-Regigigas mit Kraftreserve und Fokusstoß

Schwächen von Relaxo: Da Relaxo den Typ Normal besitzt, hat es nur eine Schwäche gegen Angriffe vom Typ Kampf. Ihr solltet also auf solche Angriffe setzen, wenn ihr Relaxo herausfordert.

Gibt es Relaxo als Shiny? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr Relaxo auch in seiner Shiny-Form ergattern.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr sehr gute Konter besitzt, die auch ein entsprechend hohes Level besitzen, dann könnt ihr Relaxo sogar alleine besiegen. Andernfalls solltet ihr mehr Trainer einplanen.

Wenn ihr direkt vor den Kämpfen etwas Zeit sparen wollt, dann könnt ihr auch bereits vorab euer Team zusammenstellen. Das spart nicht nur in jeder Raid-Lobby Zeit, sondern garantiert euch auch, dass ihr immer mit dem gleichen, starken, Setup antreten könnt, ohne das Team für jeden Kampf neu zusammenzustellen: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.