Pokémon GO: Nutzt die letzten 15 Minuten der Naturzone heute

Das Naturzone-Event in Pokémon GO ist im vollen Gange. Vor allem die letzten 15 Minuten solltet ihr dabei gut nutzen.

Pokémon GO steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Naturzone. Während das Event einige altbekannte Inhalte wie die Proto-Monster und die beiden legendären Pokémon Dialga und Palkia in ihren Ur-Formen mitbringt, gibt es auch einige neue Inhalte, die auf euch warten.

Neben dem Debüt von Riffex in normalen Raids sowie in Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen und dem Safariball, gehören auch die sogenannten mächtigen Pokémon dazu. Und genau diese könnt ihr kurz vor dem heutigen Ende des Events nochmal ordentlich abstauben.

Nutzt die Chance!

Was sind mächtige Pokémon? Mächtige Pokémon sind Monster, die bereits in entwickelten Formen erscheinen, anstatt in ihrer Grundform. Sie besitzen außerdem ein wesentlich höheres Level, als Pokémon, die ihr normalerweise in der Wildnis fangen könnt und bringen garantiert starke IV-Werte.

Zusätzlich besitzen mächtige Pokémon, die ihr in der Wildnis fangt, exklusive Attacken. Diese Attacken erhaltet ihr regulär sonst nur durch den Einsatz von Top-TMs.

Zudem besitzen diese Pokémon eine erhöhte Chance darauf, XL- oder XXL-Pokémon zu sein. Dafür sind mächtige Pokémon auch wesentlich schwerer zu fangen, weshalb es sich hierfür anbietet, den Safariball zu nutzen.

Wann erscheinen die mächtigen Pokémon? Am Samstag und Sonntag können jeweils verschiedene mächtige Pokémon in der Wildnis erscheinen.

Wenn ihr es auf diese Monster abgesehen habt, dann solltet ihr vor allem in der Zeit von 18:00 – 18:15 Uhr das Spiel im Auge behalten. In diesen letzten 15 Minuten des Events gibt es eine erhöhte Spawn-Rate dieser seltenen Monster. Dies gilt für beide Event-Tage.

Habt ihr bisher noch keine der Monster erhalten und habt es vor, dann solltet ihr die Chance in diesem Zeitraum also nochmal nutzen. Wann und welche Pokémon nach dem Event in ihren mächtigen Varianten im Spiel erscheinen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Naturzone wartet mit einigen interessanten Inhalten auf euch. Falls ihr bisher noch nicht wisst, welche genau das eigentlich sind, haben wir die passende Übersicht mit allen Informationen zum Event für euch zusammengestellt: GO Naturzone weltweit – Alle Infos zum großen Event.