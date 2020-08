Pokémon GO startet heute erste Raid-Stunde mit Heatran – Das müsst ihr wissen

Die erste Raid-Stunde mit Heatran startet heute, am 26. August, in Pokémon GO. Wir zeigen euch Startzeit, Konter und weitere Infos, die euch beim Kampf gegen den Raidboss helfen.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwoch läuft in Pokémon GO eine Raid-Stunde. Für euch Trainer bedeutet das, dass ihr auf den Arenen in eurer Umgebung nahezu überall Raids der Stufe 5 finden werdet. Das sind die legendären Raids.

Heute, am 26. August, läuft die erste Raid-Stunde mit Heatran. Na gut, eigentlich ist es nicht die erste Raid-Stunde mit diesem Pokémon, denn die lief schon im Janur 2020. Doch nach über einem halben Jahr Abwesenheit ist der Boss jetzt zurück im Spiel und heute startet die erste Raid-Stunde mit ihm, nach dieser Abwesenheit.

Das Pokémon ist erst seit wenigen Tagen zurück im Spiel und dürfte beim Event heute viel Aufmerksamkeit bekommen.

Raid-Stunde heute mit Heatran – Startzeit und beste Konter

Wann geht es los? Pünktlich um 18:00 Uhr beginnt die Raid-Stunde. Dann schlüpfen überall die Stufe-5-Eier auf den Arenen und Heatran steht als Gegner bereit. Gegen 19:00 Uhr ist dann wieder Schluss.

Welches sind die besten Konter? Heatran gehört zu den Typen Feuer und Stahl und ist deshalb anfällig gegen Angriffe von Typ Boden, Wasser oder Kampf. Boden-Angriffe sind doppelt effektiv, weshalb ihr vor allem auf diese setzen solltet.

Knackrack mit Lehmschuss und Erdbeben

Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

Stalabor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte

In unserem Konter-Guide zu Heatran findet ihr weitere starke Konter für den Raidboss in Pokémon GO.

Wie viele Trainer braucht man für den Raid? Wenn ihr starke Pokémon im Team habt, besiegt ihr Heatran bereits zu zweit. Mit durchschnittlichen Konter-Pokémon solltet ihr etwa 4 Trainer einplanen, um den Kampf problemlos zu gewinnen.

Wie sieht Shiny Heatran aus? Die schillernde Version von Heatran ist bereits im Spiel verfügbar und kann euch auch während der Raid-Stunde begegnen. Optisch ist der Unterschied deutlich zu erkennen.

Die schillernde Version von Heatran (rechts) ist deutlich heller und die Augen leuchten mit einer pinken/violetten Kontur

Gibt es noch weitere Raid-Stunden mit Heatran? Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen noch weitere Raid-Stunden mit Heatran starten. Sollte Niantic aber andere, spezielle Events planen, könnten auch andere Pokémon mittwochs in die Raid-Stunden kommen. Heatran ist noch bis zum 10. September um 22:00 Uhr als Raidboss zu finden.

Viel Aufmerksamkeit erhalten jetzt die neuen Pokémon. Niantic kündigte mit einem Bild erneut die Megas an und Dataminer fanden schon, was da auf uns zukommt.