Pokémon GO startet heute Raid-Stunde mit Heatran – Alle Infos

Heute Abend, am 8. Januar 2020, läuft in Pokémon GO eine Raid-Stunde mit Heatran. Wir zeigen euch hier die besten Konter, die Startzeit und alle weiteren wichtigen Infos.

Was ist eine Raid-Stunde? In der Regel findet dieses Event jeden Mittwochabend in Pokémon GO statt. Eine Stunde lang erscheinen auf jeder freien Arena legendäre Raids.

Heute steht der Gegner Heatran für euch im Fokus. Der ist seit gestern, dem 7. Januar, wieder in Pokémon GO zu finden.

Alle Infos zur Raidstunde mit Heatran heute

Um wie viel Uhr startet die Raid-Stunde? Um 18 Uhr Ortszeit startet das Event bei euch. Heatran besucht dann alle Arenen, in denen zu diesem Zeitpunkt kein anderer Raid stattfindet und macht sich dort als Raidboss breit. Sollten andere Raids in der Zeit bis 19 Uhr beendet werden, erscheint Heatran dort auch als Boss.

Arenen, die gerade EX-Raid-Einladungen verteilt haben, sind davon ausgeschlossen.

Für den Januar 2020 hat Pokémon GO einige besondere Events am Start

Die besten Konter gegen Heatran: Euer Gegner gehört Typ Stahl und Feuer an und ist deshalb anfällig gegen Kampf und Wasser-Pokémon. Gegen Boden-Angreifer hat er eine besondere Schwäche, weshalb ihr besonders auf Angreifer dieses Typs setzen solltet.

Zu den Top-Angreifern zählen:

Knackrack mit Lehmschuss und Erdbeben

Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

Rihornior mit Lahmschelle und Erdbeben

Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben

Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

Weitere starke Angreifer findet ihr in unserer Übersicht mit den besten Kontern gegen Heatran in Pokémon GO.

Warum solltet ihr mitmachen? Wer noch kein Heatran in der Sammlung hat, der sollte die erhöhte Chance auf den Boss heute nutzen, um zumindest eins davon zu fangen. Allerdings ist das eher ein Sammler-Pokémon, denn als Angreifer ist Heatran nicht wirklich herausragend.

Für Shiny-Sammler ist die heutige Raidstunde auch interessant, denn Heatran kann auch in seiner schillernden Version auftreten. Vielleicht habt ihr beim Fangen ja Glück und bekommt diese seltenere Form.